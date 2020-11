Close

¿Marc Anthony está enamorado? El cantante comparte foto en Instagram con esta hermosa mujer Marc Anthony compartió una romántica foto en Instagram junto a la modelo argentina Mili Piñeiro. ¿Hay romance a la vista? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marc Anthony publicó una foto en Instagram sentado en un jardín junto a una bella mujer a quien le agarraba la mano. ¿El corazón del salsero tiene nueva dueña? "Aunque parezca mentira, ya había soñado contigo", dice el mensaje que acompaña la imagen, que disparó las especulaciones sobre un posible romance. "¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti?", comentó una fanática del cantante Nuyorrican. "Que viva el amor bonito, el amor real", comentó otra seguidora del artista. El intérprete de "Valió la pena", de 52 años, parece aclararlo todo en una segunda publicación que compartió en Instagram. "'Un amor eterno' es la canción que me hizo volver al estudio y grabar OPUS, la que me hizo decir 'ahora es el momento'. Trabajé esta versión con grandes amigos, les comparto la portada. Qué placer poder trabajar con la talentosa modelo argentina Mili Piñeiro en el video", comentó junto a una foto suya, promocionando su nueva balada. La modelo argentina es solo su pareja en el video musical, al parecer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que a Marc Anthony le inventan un romance falso. Hace poco también se especuló que estaba saliendo con Evelyn Lozada, estrella del reality show Basketball Wives, después de que ella compartiera fotos tomando el sol en la piscina del cantante. Un representante del cantante confirmó a People en Español que no hay romance con Lozada, ella y su familia simplemente se estaban quedando en la casa de Marc mientras él estaba de viaje. Sin duda sus fanáticos quieren verlo feliz y bien acompañado.

