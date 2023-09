Marc Anthony y Nadia Ferreira se van de fiesta con Lele Pons y Camila Cabello, ¡mira las fotos! Tremenda fiesta organizaron Lele Pons y su esposo Guaynaa abordo de un yate en donde estuvieron presentes Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El verano está a punto de terminar, por ello, Lele Pons y su esposo Guaynaa armaron tremenda fiesta a bordo de un yate junto amigos como Greeicy, y nada más y nada menos que Marc Anthony y Nadia Ferreira. Lele Pons junto a Camila Cabello Lele Pons junto a Camila Cabello y Nadia Ferreira | Credit: Instagram Lele Pons "Últimos días del verano", escribió Lele junto a una serie de videos y fotografías en donde se le ve bailando junto a su esposo, Greeicy, Camila Cabello, Mike Bahía y Marc Anthony. Marc Anthiny, Guaynaa, Mike Bahia Marc Anthiny, Guaynaa, Mike Bahia | Credit: Instagram Nadia Ferreira Ferreira por su lado, también compartió en su Instagram momentos de la tarde tan agradable que pasó junto a su esposo Marc y sus amigos. Lele Pons y Marc Anthony Lele Pons y Marc Anthony | Credit: Instagram Lele Pons La ex Miss Paraguay, fue la única que no lució su cuerpazo en bikini, por el contrario, en todas las postales apareció con una bata de seda color rosa. Tras anunciar la llegada de su hijo en junio, Ferreira y Anthony han compartido su nueva vida como padres de familia. Eso sí, siempre hay tiempo para festejar entre amigos.

