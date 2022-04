Marc Anthony está "en las nubes"con su novia Nadia Ferreira A Marc Anthony le gusta gritar a los cuatro vientos su amor por la modelo paraguay Nadia Ferreira ante quienes critican su diferencia de edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Marc Anthony/Instagram Marc Anthony sigue acumulando momentos inolvidable junto a su joven novia, la modelo Nadia Ferreira. El salsero de origen boricua se ha mostrado verdaderamente atrapado por la paraguaya, y no es algo que quiera esconder. Más bien le gusta gritar a los cuatro vientos que se siente en las nubes. Precisamente esta fue la frase que usó al compartir fotos junto a su novia de 22 años. "En las nubes...", escribió en Instagram junto a unas imágenes de ambos abrazados en un viaje en avión. Esta misma semana el cantante también colgó otra bella foto junto a Ferreira. "Cita de anoche con la mejor compañía", aseguró. Desde que oficializaran su noviazgo, Marc Anthony y Ferreira no han dejado de compartir los increíbles momentos que pasan juntos en sus redes sociales. Se les ha visto lo mismo en conciertos del salsero, que en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en Palm Beach, FL, o en la casa del músico en República Dominicana. Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Nadia Ferreira/Instagram Pero por si fuera poco, el romance parece ir cada vez más en serio hasta el punto en que el cantante se llevó a de vacaciones a su suegra Ludy Ferreria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no han sido pocas las críticas que la pareja ha recibido por la diferencia de edad entre ambos, lo cierto es que se han enfocado en vivir el maravilloso momento que ahora comparten. "Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean", dijo el famoso a quienes opinan todo el tiempo de su relación.

