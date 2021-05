La familia de Marc Anthony crece: "¡¡¡Ya soy abuelo!!!" El artista de raíces puertorriqueñas compartió las fotos del nacimiento que acaba de ocurrir. Aquí lo que se sabe al momento. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡La familia de Marc Anthony crece! Este viernes el salsero nacido en Nueva York tomó a las redes por sorpresa al hacer un sorpresivo anuncio. "¡¡¡Ya soy abuelo!!!" exclamó por medio de su Instagram Stories para compartir una foto del recién nacido. Se trata de un lindo potrillo que habría nacido en la lujosa propiedad que habita el artista de 52 años. Es la misma mansión donde Marc ha pasado la pandemia y donde ha acogido a otros animalitos, incluyendo al célebre Bimboo, un tierno venadito que el también actor y empresario rescató hace meses. Por el momento se desconoce el nombre del portillo, pero a juzgar por las imágenes compartidas por el intérprete de "Vivir mi vida" y "Hubo alguien", el recién nacido goza de buena salud. La foto del recién nacido con su mamá ante la mirada atenta de un veterinario- observado a la derecha-: Marc Anthony se convierte en abuelo Credit: IG Stories/ Marc Anthony Ella es Filomena, la adorable "roommate" de Marc en su finca: marc anthony filomena Credit: IG Marc Anthony Vista nocturna de la propiedad de Marc Anthony que él mismo compartió hace un par de días. "¡Cariño, ya estoy en casa!" exclamó el salsero en su mensaje: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exmarido de Dayanara Torres, Jennifer López y Shannon de Lima también se habría convertido -aunque sea momentáneamente- en el hombro de apoyo para JLo tras la ruptura de su compromiso matrimonial con Alex Rodríguez, ocurrido oficialmente a principios de abril. "Jennifer está bien. Está filmando en la República Dominicana. Sus niños la han visitado y son quienes la hacen más feliz," dijo por aquel entonces una fuente cercana a la Diva del Bronx. "Jennifer y Marc Anthony tienen una gran relación. El tener a Marc alrededor teniendo que trabajar fuera del país ha sido un gran consuelo para Jennifer."

