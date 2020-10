Close

Desmentidos los rumores de romance entre Marc Anthony y Evelyn Lozada del programa de telerrealidad Basketball Wives Fotos de Evelyn Lozada en la mansión de Marc Anthony dispararon rumores de romance entre el salsero y la estrella del programa de telerrealidad Basketball Wives, de VH-1. Representante del cantante asegura a People en Español que son falsos y aclara el malentendido. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Desmentido! Un representante de Marc Anthony ha negado los rumores de romance que surgieron entre el salsero puertorriqueño y Evelyn Lozada, estrella del programa de telerrealidad Basketball Wives, de VH-1. Si bien una fuente reveló a The Blast que Marc y Evelyn llevaban meses "hablando y conociéndose", el equipo del artista asegura que no es cierto. Image zoom Credit: De izq. a der.: Jim Spellman/Getty Images; Robin L Marshall/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Page Six confirmó que los rumores sobre el supuesto nuevo amor de Marc Anthony son falsos. El representante de Marc Anthony informó a Page Six que el cantante le ofreció a Lozada y su familia que se hospedaran en su casa mientras él estaba viajando, lo cual generó el malentendido sobre un supuesto nuevo amor. "¡No es cierto! Marc le prestó su casa de Miami a ella y su familia mientras estuvieron en Miami. Él estaba en su finca fuera de Miami durante la estadía de ella", reconfirma el representante de Marc Anthony a People en Español. Los rumores de romance se dispararon después de que fanáticos del cantante de 52 años vieran fotos de Lozada, de 44 años, en las redes sociales posando en traje de baño en la piscina de la mansión de Marc Anthony. Si bien los admiradores del intérprete de "Parecen viernes" y "Valió la pena" desean verlo feliz y enamorado, hasta ahora el codiciado soltero no ha hecho pública ninguna relación sentimental. Marc Anthony parece estar enfocado en su carrera, celebrando que su producción 3.0 es "el primer disco de salsa en la historia en alcanzar estatus de diamante" por sus altas ventas y promocionando su nuevo documental Raíces en Amazon Music.

