Marc Anthony lleva a Nadia Ferreira a Disney World por su 23 cumpleaños y le ¿regala un anillo? ¡Increíble la sorpresa que Marc Anthony le regaló a Nadia Ferreira por su cumpleaños! No fue hasta ahora que supimos lo que el salsero se traía entre manos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Nadia Ferreira/Instagram ¡Increíble la sorpresa que Marc Anthony le regaló a Nadia Ferreira por su cumpleaños! Ayer los tortolitos se encontraban en un jet privado comenzando las celebraciones por los 23 años de la modelo, pero no fue hasta ahora que supimos lo que el salsero se traía entre manos. Ferreira compartió en sus historias de Instagram la sorpresa que se llevó al llegar a una mansión e ir encontrando en las habitaciones a sus amigos y familiares, todos invitados por su novio. Nadia Ferreira y su mamá Nadia Ferreira y su mamá | Credit: Nadia Ferreira/Instagram "La mejor sorpresa posible. Gracias, mi amor. Eres el mejor", dijo la paraguaya. "Me haces tan feliz". Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Nadia Ferreira/Instagram En la casa estaban los amigos de la modelo, Abdala Oviedo y Karina Mieres, y también su mamá Ludy Ferreira, a quien ya el cantante de 53 años invitó a vacacionar en República Dominicana en una ocasión anterior. Pero por si fuera poco, Marc Anthony llevó a su chica a disfrutar de las maravillas de Disney World, donde subió a las atracciones como toda una niña. "Qué más puedo pedir", dijo la joven en una foto en la que aparecía abrazada de su pareja en vísperas del 10 de mayo. Desde este lunes la pareja se adelantó a festejar con un cake y champán a bordo de un jet privado el cumpleaños de Ferreira. Pero lo que más ha llamado la atención a los seguidores de ambos es que a la modelo se le vio luciendo un increíble anillo en la mano izquierda, algo que hizo pensar en que quizás estaban comprometidos. "Están comprometidos?"; "ya tienes anillo de compromiso", le dijeron a la Miss Paraguay. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Hasta el momento ninguno de los dos ha aclarado si están comprometidos, pero lo cierto es que desde que hicieron su noviazgo público se les ha visto muy enamorados, compartiendo muchos espacios y haciendo caso omiso a quienes los critican por la gran diferencia de edad que tienen.

