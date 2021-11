Viral: Marc Anthony cumple el sueño de una abuela de 95 años Marc Anthony le hizo a la abuela Fela el regalo de su vida. A sus 95 años, la mujer tenía entre su lista de deseos el poder bailar con el nuyorican, ¡y su deseo fue concedido! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Fela Marc Anthony y Fela | Credit: Jennifer A. Marcial Ocasio/Twitter Marc Anthony le hizo a la abuela Fela el regalo de su vida. A sus 95 años, la mujer tenía entre su lista de deseos el poder bailar con el nuyorican, ¡y su deseo fue concedido! Durante el concierto que ofreció el pasado fin de semana en el Amway Center de Orlando, FL, Marc Anthony se percató de un cartel que había entre el público y que enumeraba cada uno de los deseos de la abuelita. "Lista de deseos de Fela: 95 años - Sobrevivió al huracán María - Sobrevivió a la covid-19 - Bailar con Marc Anthony", decía el cartel elaborado por Linda Cristina, la nieta de Fela. Después de leer el cartel, el intérprete de "Vivir mi vida" pidió a su equipo que ayudara a subir a la abuelita al escenario. En un video compartido por la nieta, se puede ver cuando Fela llega al escenario junto al cantante, quien enseguida la invita a bailar, y luego le da un abrazo y un beso. ¡¡Sí!! ¡¡Mi abuela bailó con Marc !! ¡Todavía estoy en estado de shock! ¡¡Esto sucedió!!", dijo la nieta al compartir fotos del momento. "¡Marc y su equipo fueron muy buenos con nosotros! Nunca olvidaré esta noche", escribió Linda Cristina en sus redes sociales. El emotivo momento se ha viralizado en Internet, y los fans han dejado muchísimos comentarios de admiración al cantante. "¡Excelente! Qué bueno que él le permitió hacer ese sueño realidad", "Marc, tienes un gran corazón. Yo (y todos tus fans) te quiero mucho!!!", "estuve en el show anoche. Qué hermoso momento. ¡Marc es el mejor!", "¡woow! No pude parar de llorar. Me recuerda a mi madre!! Dios la bendiga!!", dijeron los seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Marc Anthony tiene un gesto similar con sus fans. El pasado mes de septiembre el salsero conmovió a todos durante un concierto en el Barclays Center de Brooklyn, NY, bajó del escenario y le cantó al oído a un niño ciego que estaba en el público.

