¡Qué rápido! Marc Anthony conoce a su suegra y se van de vacaciones juntos Marc Anthony y Nadia Ferreira se fueron de vacaciones a República Dominicana con la la mamá de la modelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Marc Anthony y Nadia Ferreira hicieran público su noviazgo, no han dejado de pasar momentos juntos y gritar su amor a los cuatro vientos. Pero lo que no nos esperábamos era que tan rápidamente el salsero iba a conocer a su suegra ¡y se fueran juntos de vacaciones! La modelo de 22 años y el cantante de 53 se dieron una escapadita nada más y nada menos que a República Dominicana, pero durante estas vacaciones no fueron solos, sino que los acompañó Ludy Ferreria, la madre de la joven paraguaya. Ferreira compartió en sus redes sociales imágenes dentro de un jet privado junto a su madre, un amigo y Marc Anthony, dejando ver que su novio tiene las mejores relaciones con su familia, que llegó a Miami para luego viajar todos juntos al país caribeño. Marc Anthony Credit: (Jason Koerner/Getty Images) El salsero atendió a sus invitados como todo un caballero. Les sirvió champán y todos brindaron por los fabulosos días que les esperan en La Romana. En varios videos compartidos por la Miss Paraguay puede verse que la familia la está pasando a lo grande bajo el tremendo sol de la República Dominicana, con sus playas, su comida y su naturaleza, motivo por el cual muchos famosos eligen ese destino para vacacionar. "Solamente FELIZ!", dijo Ferreira al compartir unas hermosas fotos suyas en el lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque han sido muy criticados por la diferencia de edad Ferreira y Marc Anthony hacen oídos sordos a cualquier habladuría. "Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean", escribió junto a una foto con su novia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué rápido! Marc Anthony conoce a su suegra y se van de vacaciones juntos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.