¡Oficial! Marc Anthony confirma noviazgo y se deshace con Miss Paraguay: "Noche inolvidable" Aunque las imágenes de un beso furtivo dieron a conocer el romance, ahora ha sido el cantante quien con este beso y estas fotos deja claro que su corazón está más que contento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que hace unos días parecía posible, queda confirmado. Marc Anthony y Nadia Ferreira están muy, pero que muy enamorados. Han sido ellos mismos quienes así lo han dejado saber en sus redes sociales con mensajes y gestos de lo más románticos. Todo ocurría durante el último concierto del artista en Los Ángeles, una cita muy especial de la que el artista y la modelo dejaron constancia en las redes. Por haber hubo hasta un "Te amo" y un detalle de película del cantante hacia su chica en el escenario del que la destinataria dejó constancia. Primero fue Marc quien con estas dos fotos en Instagram presumió de su preciosa pareja. "Gracias, LA, qué noche... ¡felicidades comadre!", escribió refiriéndose a Eva Longoria, quien asistió al recital y se mostró feliz. En todas las fotos con sus invitados VIP, incluido Óscar de la Hoya y su novia, aparecía Nadia con una sonrisa de oreja a oreja. Ella fue su talismán esa noche y esta dedicatoria del artista sobre la tarima así lo dejó saber. En medio de su canción "Parecen viernes", Marc se paró, se dirigió a su chica en primera fila y le lanzó un beso, además de hacerle un corazón con las manos. Imágenes que la modelo compartió orgullosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una bonita puesta en escena a la que Nadia respondió con un "Te amo" que se pudo escuchar perfectamente entre la música y los gritos de los fans. Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Marc Anthony: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Nadia Ferreira: La Miss Paraguay aprovechó sus historias de Instagram para declararle su amor. "You are the one" (eres tú), escribió enamorada. El romance salía a la luz en una fiesta griega hace un par de semanas en la que ambos, además de romper platos en el suelo, se besaron en la boca. Pero han sido estas imágenes y actitudes cariñosas de ambos las que lo hacen oficial y muestran que la cosa va en serio. ¡Felicidades a los enamorados y qué viva el amor!

