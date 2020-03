Marc Anthony compró una exhibición de arte completa por esta gran suma de dinero El cantante Marc Anthony pagó una jugosa suma de dinero por comprar una exhibición de arte completa. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marc Anthony compró una exhibición de arte completa, pagando $150,000 dólares por las obras, según reporta Page Six. El cantante de origen puertorriqueño compró 12 obras del artista francés Florian Eymann en Avant Gallery en Miami antes de que abriera la exhibición. El salsero de 51 años vio una muestra del show y quedó fascinado, confirmó una fuente. Image zoom Según esta fuente, el cantante Nuyorrican parecía sentirse atraído por obras que mostraban rostros distorsionados de personajes famosos como reyes, reinas y políticos. Florian Eymann es conocido por crear modernas versiones de clásicas pinturas de Leonardo Da Vinci, Gustav Klimt y otros maestros que muestran imágenes distorsionadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Si bien el intérprete de “Flor pálida” parece ser un apasionado del arte y quedó flechado por estas piezas, tendrá que esperar hasta que termine la exhibición en la galería para poder llevarse las obras a casa. La exhibición está titulada “Interpretation” y asistirá el propio Florian Eymann a su fiesta de apertura. El artista, quien también es un gran amante de la navegación y disfruta del mar en sus ratos libres, está en plena gira de conciertos OPUS y ganó un Grammy por su más reciente producción del mismo título. El cantante recién compartió un video en Instagram confesando que el tema “Un amor eterno” fue el que lo convenció a grabar un nuevo disco de salsa. ¿Dónde colgará Marc sus nuevas obras de arte? Esperemos que al contemplarlas, se inspire a componer muchos más éxitos musicales. Advertisement

