¡Marc Anthony comparte la noticia que todos esperaban tras su boda! "¿Esto es real?" El cantante dio a conocer la mejor de las noticias con una publicación entrañable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas unos días después de su boda con Nadia Ferreira, Marc Anthony ya está inmerso en algo que tiene a sus fans entusiasmados. A través de sus redes sociales, el recién casado compartió una noticia que todos esperaban desde hace tiempo y que ya está aquí. ¿Será papá pronto? ¿Se irá de luna de miel con su esposa? De momento, esas son preguntas sin respuesta. Lo que es un hecho confirmado es que Marc tiene un bombazo para los amantes de su música. Y no lo hace solo, sino en la mejor compañía, una muy especial. Marc Anthony Marc Anthony hace importante anuncio | Credit: (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) "Ahora sí, llegó Don Juan", lee el mensaje en las redes del cantante. Y no, no se trata de alguien sino de algo, concretamente su nuevo proyecto musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "MLA + MA = La Fórmula" es una salsa que une otra vez las voces de dos artistas y mejores amigos, el puertorriqueño y Maluma. Con el sentido del humor que les caracteriza, los colegas compartieron un video de lo más cómico haciendo este anuncio que tanto estaban esperando sus seguidores. La cita para escucharla al completo es este jueves, a las 6PM hora de Colombia. "La Fórmula" es una colaboración de Marc con Maluma que formará parte del nuevo álbum del colombiano. El intérprete de "Hawái" eliminó hace semanas todas sus publicaciones en Instagram como presagio de lo que llegaba. Un nuevo regalo musical para sus fans en este 2023 que arranca fuerte con esta melodía tropical. El dúo formado por Marc y Maluma es éxito seguro, ya lo demostraron en "Felices los 4" y, por las reacciones al adelanto compartido, el fenómeno se repetirá. "¿Esto es real?", "Estoy llorando", "Mis dos amores platónicos juntos", "Qué junte", escribieron muchos entusiasmados.

