Marc Anthony comparte una conmovedora declaración de amor en un día muy especial para el artista Con motivo del cumpleaños de su padre Felipe Muñiz, el cantante ha publicado una fotografía y una dedicatoria entrañable junto a sus hijos Max y Emme. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es poco dado a airear su vida privada y mucho menos compartir imágenes con sus amores. Pero la ocasión lo ameritaba. Marc Anthony ha publicado una fotografía entrañable junto a sus dos hijos Max y Emme y otra persona, quizás de las más importantes de su vida. Se trata de su padre, Felipe Muñiz. El hombre que inspiró al artista y le hizo amar la música ha cumplido años este fin de semana y su hijo, muy orgulloso, ha querido gritarle a los cuatro vientos cuantísimo le quiere. Lo ha hecho en una dedicatoria que ha conmovido a todos sus seguidores. En este momento tan especial no han faltado sus dos retoños, los hijos de Jennifer López, que se ven radiantes y de lo más sonrientes junto a su abuelito paterno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Felicidades papá. Te deseo todas las bendiciones, te amo”, ha escrito de lo más emocionado. Don Felipe es todo un referente en la música y a día de hoy sigue trabajando y dándolo todo entre notas, canciones e instrumentos. Un sentimiento que supo transmitir desde niño a su hijo y que le hizo convertirse en una de las estrellas más aplaudidas, admiradas y queridas de los últimos tiempos. Con esta publicación y estas palabras, Marc deja claro que la familia es el vínculo más importante de todos. El cantante además disfruta como un niño de sus dos gemelos a quienes presume con todo su amor siempre que tiene la ocasión. Nos unimos a esta felicitación al señor Muñiz deseándole muchos años más de felicidad y buena música. Advertisement EDIT POST

