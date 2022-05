Marc Anthony celebra por adelantado los 23 años de su novia Nadia Ferreira ¿Cuál será la gran sorpresa? ¿A dónde viajan Marc Anthony y Nadia Ferreira? Parece que a la modelo le espera un supercumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Nadia Ferreira/Instagram Marc Anthony es un hombre de detalles, y Nadia Ferreira lo ha comprobado en todo este tiempo de noviazgo. Ahora al parecer el cantante ha querido sorprender a su chica, que cumplirá 23 años este martes 10 de mayo, y se adelantó a la celebración. ¿Cuál será la gran sorpresa?, ¿dónde estarían viajando? Aunque Ferreira no dio muchos detalles de hacia dónde se dirigían, lo cierto es que parece que le espera un supercumpleaños al lado del salsero de 53 años. La modelo compartió fotos de ambos viajando en un jet privado, y celebrando por adelantado su cumple con un cake y copas de champán. "Arrancando semana de cumpleaños 🥳✨", fue todo lo que escribió Ferreira, a quien se le ve sumamente feliz con su novio. Muchos seguidores también se adelantaron con sus felicitaciones, y se alegraron por el gran momento que atraviesa. "¡Feliz cumpleaños Reina 🥳! Te queremos mucho ❤️"; "me da mucha alegría verte tan Feliz! El año pasado tocó celebrar juntas y este año te toca con tu hombre!"; "linda Pareja 😍😍😍😍😍😍"; "felicidades princesa que la pases super"; "qué gusto verte tan feliz Nadia, feliz cumpleaños 🎊🎈", le dijeron. Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Nadia Ferreira/Instagram Desde ya estamos ansiosos por saber cuál es la sorpresa que le tiene Marc Anthony, quien por su rostro en la foto se encuentra completamente recuperado del incidente que tuvo lugar la pasada semana, cuando tuvo que cancelar uno de sus conciertos por problemas de espalda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Confiamos en que Ferreira tendrá el mejor de los cumpleaños, aunque su novio no tiene días ni fechas para celebrarla y sorprenderla. "Mi hombre es detallista", dijo la modelo del salsero, quien en uno de sus últimos conciertos en la Feria de Puebla, se llegó a donde ella estaba para regalarle un beso.

