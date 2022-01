Así es por dentro la mansión de Marc Anthony donde se grabó Por amor o por dinero Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marc Anthony Credit: Casa: Instagram/@poramoropordinero_; Marc Anthony: John Lamparski/FilmMagic Este es el espectacular osasis que acogió a los concursantes del reality de Telemundo en la República Dominicana. ¡Pasen a conocerlo! Empezar galería Bienvenidos al Oasis En noviembre pasado Telemundo anuncio con bombo y platillo el estreno del reality Por Amor o Por Dinero, bajo la conducción del actor Carlos Ponce, donde 16 solteros competirían ya sea para encontrar el amor o el jugoso premio de $200.000 dólares. Y todo se desarrolló en un 'misterioso' paraíso tropical 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio En sus marcas... concursantes de Por amor o Por Dinero Credit: IG/Poramoropordinero Al revelarse quiénes eran los participantes se dio a conocer que el reality transcurriría en la mansión ubicada en el Resort Casa de Campo de La Romana, en República Dominicana. Aquí vemos a los concursantes frente a una de las dos piscinas en la propiedad que tiene capacidad para alojar hasta 24 personas en sus 10,000 pies cuadrados. 2 de 11 Ver Todo Gana el amor Dina Muñoz y José Luis Verdugo ganadores de primera temporada de por amor o por dinero Credit: IG/official_doslobos Tras varias semanas de competencia, en enero conocimos a los ganadores: el luchador de artes marciales mexicano José Luis Verdugo (der.) y la rumana Oana Chelaru (no fotografiada). "Mis nietos le van a contar a sus nietos que su abuelo era tan cabrón, que entró a un reality show [televisión] por dinero y se ganó todo. Se llevó a la mujer más chula [Diana Muñoz (izq.,)] la feria y el cariño de la gente". comentó en sus redes el vencedor junto a la chica que se robó su corazón. 3 de 11 Ver Todo Anuncio El anfitrión marc anthony y shannon de lima Credit: Alberto E. Tamargo Por medio del show pudimos enterarnos que el dueño de la espectacular mansión es el cantante de sangre boricua Marc Anthony, quien de acuerdo con la revista Architectural Digest, adquirió la vivienda en 2014 tras contraer nupcias con la venezolana Shannon de Lima. "Nuestra fiesta de estreno fue literalmente en la semana en que nos casamos", confesó el salsero en aquel entonces. 4 de 11 Ver Todo Puro lujo bano de invitados casa marc anthony por amor o por dinero Credit: IG/Poramoropordinero La propiedad cuenta con una casa principal, múltiples pabellones, bungalows y cabañas para alojar invitados; una playa artificial y lujosas habitaciones y cuartos de baño, como este, donde captamos a una de las concursantes en el espacio lujosamente cubierto con madera de pino americano. 5 de 11 Ver Todo Marc habla marc anthony hablando de su casa en republica dominicana Credit: IG/Poramoropordinero Al ser invitado al show, el salsero explicó que la casa tenía un propósito muy claro: "Quería una playa libre de paparazzi", aseguró 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inspiración playa con estudio para pintar de marc anthony Credit: IG/Poramoropordinero "Marc aprecia los detalles y puede pasarse mucho tiempo haciendo algo que le apasiona; a veces se queda hasta las 5:00 a.m. nada más analizando colores y texturas", explicó la ex del cantante a la mencionada revista para hablar sobre la decoración. Aquí vemos a uno de los concursantes de Por amor... en la playa artificial que tiene a un lado un estudio de pintura para el intérprete nacido en Nueva York. 8 de 11 Ver Todo Chapuzón Los participantes gozaron de cada espacio de la mansión firmada por el arquitecto Dino Barré del bufete DM Dominicana. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mucho espacio el salon casa Marc Anthony por Amor o por dinero Credit: IG/Poramoropordinero Otro de los lujosos salones del lugar con finos muebles laqueados y puertas plegadizas, ¡wow! 10 de 11 Ver Todo 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

