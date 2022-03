Captan a Marc Anthony besándose en una fiesta en México, ¿quién es su nuevo amor? Marc Anthony estaría saliendo con la bellísima modelo Nadia Ferreira, de 22 años, quien obtuvo el título de Miss Paraguay. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Marc Anthony ya tiene un nuevo amor? Pues todo parece indicar que el cantante está saliendo con la bellísima modelo Nadia Ferreira, de 22 años, quien obtuvo el título de Miss Paraguay y quedó primera finalista en Miss Universo 2021. Las imágenes no mienten, y ambos fueron captados besándose apasionadamente y cogidos de la mano durante una velada en un restaurante griego de la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México. En los videos que se han viralizado en redes, el cantante y la modelo aparecen compartiendo junto al empresario Arturo Elías Ayub. A Sebastián Yatra también se le vio en el mismo lugar. Los presentes la pasaron a lo grande rompiendo platos, como dicta la tradición griega, y bailando al ritmo de la "Danza de Zorba". Aunque ninguno de los dos ha manifestado públicamente que tengan una relación, los seguidores han comenzado a detectar algunas pistas. Por ejemplo, Marc Anthony compartió este 8 de marzo una historia de Ferreira en Instagram y escribió: "Felicidades REINA. ¡Especialmente hoy en el Día de la Mujer!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El último romance que se le conoció al salsero fue con la modelo brasileña Madu Nicola, con quien hizo pública su relación cuando aparecieron juntos y dándose evidentes muestras de cariño en los Latin Billboard de 2021.

