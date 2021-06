¿Qué piensa Marc Anthony de que JLo se mude a Los Ángeles con sus hijos por Ben Affleck? Esta es la condición que el cantante tiene para apoyar la relación de la Diva del Bronx con el protagonista de Batman. ¿Qué opina Jennifer Garner, ex del actor y madre de sus 3 hijos? ¡Te lo contamos! Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al parecer Marc Anthony está feliz de que su exesposa Jennifer López y su relación amorosa con el actor Ben Affleck vaya viento en popa, siempre y cuando sus hijos Emme y Max también lo sean. Según el portal de noticias de Entertainment Tonight, el cantante puertorriqueño está de acuerdo con que la madre de los gemelos de 13 años, con quien estuvo casada 10 años, lleve adelante su relación con el protagonista de Batman y espera que sean felices. "Marc solo quiere que Jen esté feliz y satisfecha", dijo una fuente anónima a ET. Señaló, la cual resaltó que su principal preocupación es el bienestar de la cantante y sus hijos. "Siempre que Ben haga felices a ella y a sus hijos, tiene el sello de aprobación de Marc". Marc Anthony, Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: John Lamparski/FilmMagic; Kurt Krieger/Corbis via Getty Images; Rodin Eckenroth/FilmMagic El intérprete de "No me ames" y "Vivir mi vida" reside en Miami y sus hijos asisten a la escuela en esa ciudad. Tras la sorprendente reanudación de su relación con Affleck, trascendió que está preparándose para mudarse con los niños a Los Ángeles para estar cerca del actor y director, quien vive en Brentwood, CA. "Estará entre Los Ángeles y los Hamptons este verano, pero Los Ángeles será su base", aseguró una fuente al al portal E! News,. "Está buscando escuelas para sus hijos en el otoño. Está entusiasmada con un nuevo comienzo y con Ben. Estarán pronto en su casa de Los Ángeles". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El productor de Argo tiene 3 hijos que también viven en la ciudad californiana: Violet, Seraphina y Samuel de 15, 12 y 9 años, respectivamente, cuya custodia comparte con su exesposa, Jennifer Garner, de quien se separó en 2015 tras 10 años de matrimonio. Jennifer Garner y sus hijos Violet, Seraphina y Samuel Credit: Albert L. Ortega/Getty Images A pesar de su separación, Garner también está "feliz" por el actor. "Jen Garner acepta a Ben y no hay animosidad", dijo una fuente a ET el miércoles. "Mientras Ben se mantenga en el camino correcto y mantenga la situación saludable, especialmente en lo que respecta a los niños, entonces Jen estará feliz".

