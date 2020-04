Marc Anthony ayuda a los inmigrantes latinos por coronavirus Con el fin de apoyar a la comunidad latina que vive en Nueva York, la fundación de Marc Anthony, en colaboración con SOMOS y World Central Kitchen, ofrecen apoyo a los emigrantes durante la pandemia de COVID-19. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que los inmigrantes latinos podrán asistir a centros de salud para hacerse la prueba por coronavirus sin temor a ser detenidos por las autoridades, Marc Anthony, a través de su Fundación Maestro Cares y en colaboración con SOMOS Doctors Partner, ofrecerá gratuitamente pruebas de COVID-19 en la clínicas de esta última que se encuentran en Bronx y Queens, de la ciudad de Nueva York, sin riesgo alguno para quienes no cuentan con documentos. RELACIONADO: Qué tienes que hacer si crees que tienes coronavirus Image zoom Además, a partir de la semana pasada, están distribuyendo miles de comidas gratis a la comunidad, particularmente latina. Este apoyo lo ofrecerán mientras dure la pandemia. “Realmente admiramos el esfuerzo de estas organizaciones”, advirtió Anthony en un comunicado. “Estoy muy orgulloso de esta asociación y todos estamos aquí para ayudar a la gente de Nueva York de la manera que sea posible”. Image zoom También World Central Kitchen se ha unido a este iniciativa y con el apoyo de voluntarios ya están ofreciendo alimentos en algunos restaurantes de las mencionadas zonas como La Nueva España. “La pandemia de COVID-19 está haciendo la vida más difícil para todos los neoyorquinos, pero la comunidad latina ha sido la más afectada”, mencionó, por su parte, el Dr. Ramón Tallaj, fundador y presidente de SOMOS. “SOMOS se está asociando con World Central Kitchen y la Fundación Maestro Cares para asegurarse que las familias que han perdido sus empleos o que cuidan a sus seres queridos que contrajeron el virus, tengan algo menos de qué preocuparse en esta crisis”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SOMOS también estableció servicios de telemedicina en tres idiomas para que los pacientes puedan interactuar con sus médicos y evitar que corran riesgos injustificados al salir de su casa. También, pueden verificar si requieren una prueba de COVID-19. “Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que las comunidades vulnerables tengan los recursos que necesitan para mantenerse seguras y saludables durante este momento difícil”, concluyó Tallaj. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

