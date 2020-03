Marc Anthony se ve obligado a aplazar su gira de conciertos debido a fuertes dolores El cantante se encuentra en reposo tras una fuerte dolencia que le impide subirse al escenario y dar el cien por cien. Los médicos piden descanso para su recuperación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es difícil verle en otro lado que no sea el escenario. Marc Anthony vive por y para el arte y la música, sus más de tres décadas de éxitos así lo acreditan. Sin embargo, el exceso de trabajo pasa factura y el cantante se ha visto obligado a aparcar su gira OPUS por Estados Unidos cuyas próximas paradas eran Orlando y Houston. A través de un comunicado, su equipo de manejo se hacía eco del estado de salud del artista y la razón de su parón. El escrito aseguraba que Marc está “experimentando un dolor de espalda agudo y severo y su médico le ha aconsejado que descanse unos días para recuperarse por completo”, recoge la Agencia EFE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero que no cunda el pánico, los espectáculos cancelados han sido programados para el próximo mes de abril tal y como lo reflejan las páginas oficiales del artista. Image zoom La próxima cita en los escenarios es el 20 de marzo en San José, California, fecha para la que se espera esté de regreso y totalmente recuperado para “poder dar lo mejor de sí mismo a sus fieles seguidores”, lee otra parte del comunicado. Le deseamos una pronta recuperación. Advertisement

Marc Anthony se ve obligado a aplazar su gira de conciertos debido a fuertes dolores

