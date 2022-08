Marc Anthony es agredido durante uno de sus conciertos en Colombia Marc Anthony se encontraba en Colombia para presentar su espectáculo en la Feria de las Flores en Medellín cuando se produjo la agresión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony se sumó a la lista de artistas víctimas de la euforia de sus fanáticos. La presencia del cantante puertorriqueño en el marco de la Feria de las Flores en Medellín, Colombia, causó la inmensurable emoción de sus seguidores, que terminó en la sorpresiva agresión del salsero, y ¡todo quedó grabado como evidencia! A pesar del incómodo incidente, el intérprete de 'Vivir mi vida', continúo con su concierto, calmando los ánimos de la multitud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo empezó cuando Marc interrumpió su interpretación del tema 'Flor pálida', para pedir la bebida típica del lugar. "A mí, lo que me hace falta es un aguardiente de esos", dijo a los asistentes, según el diario colombiano El Tiempo. Marc Anthony Concert In Valencia Marc Anthony | Credit: Photo by Manuel Queimadelos Alonso/Redferns La multitud por supuesto no tardó en responder con gritos, aplausos y vítores a la petición, pero hubo una persona del público que fue más allá. En su intento por llamar la atención del intérprete y hacer llegar la bebida a su ídolo, lanzó fuertemente una botella hacia el escenario. El recipiente impactó la cadera del cantante. Tras recibir el golpe, Marc pidió a señas la calma del público y el respeto del público. "No tiren. Yo me lo compro", dijo a la multitud tras el incidente. De acuerdo a los organizadores del evento, además de aguardiente, Marc pidió un buen vino y café colombiano en su camerino, así como sofás cómodos y una decoración sutil, reportó el diario El Colombiano. El fuerte botellazo no impidió que el cantante continuara con su espectáculo y acallara así, los rumores sobre su supuesto delicado estado de salud. @@conciertoscolombia Su regreso a Colombia se da alrededor de tres meses después de que cancelara su concierto en Panamá tras sufrir un accidente minutos antes de subir al escenario. El puertorriqueño continuará con su gira mundial Viviendo Tour, por Argentina, Ecuador, Chile y Costa Rica, antes de pisar los escenarios en Estados Unidos.

