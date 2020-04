"Nadie sabe la verdad". Marjorie de Sousa se confiesa en plena cuarentena La venezolana se desahoga y abre su corazón durante una emotiva entrevista con Chiqui Delgado en El break de las 7 de Univisión. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay algo positivo que podemos sacar de esta cuarentena es la cantidad de entrevistas y publicaciones de los famosos en las redes que nos ayudan a llevarla un poquito mejor. Desde El break de las 7, esa gran iniciativa de Univisión, hemos podido descubrir y conocer más cómo viven y sienten muchos famosos. Este martes Chiqui Delgado entrevistaba a corazón abierto a su compatriota Marjorie de Sousa en una entrevista por Skype donde la actriz se sinceró y habló en paz de lo que siente, de lo que ha sufrido y también de lo que espera. Con su hijo Matías a su lado todo tiene otro color y lo ha expresado muy emocionada. Pero no todo ha sido ni es un camino de rosas, especialmente al ser constantemente cuestionada. "Nadie sabe la verdad. El tiempo habla", dijo segura en esta amena charla. Aunque los altibajos son parte de su día a día, se considera una guerrera, como todas las mujeres, siempre dispuesta a sacar las uñas y dientes por su pequeñín para darle la vida feliz que se merece. "Me siento bien, aprendí mucho. Entendí muchas cosas, valoré lo que realmente tenía valor, saqué de mi vida gente que no servía y no merecía estar ahí. Mejor estar solo que mal acompañado", dijo muy sincera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin mencionar en ningún momento a Julián Gil, confiesa que nunca pensó que le tocaría pasar por algo así y "salir a la guerra" de esa manera, pero eso también le ha hecho la mujer fuerte y segura que es hoy en día. "Para nosotras como mamás sabes lo difícil que es pasar por una situación así, nadie tiene idea de lo que se vive, aquí estoy", prosiguió refiriéndose a todo lo que le tocó vivir con su ex. Es consciente de que a las mujeres se les juzga con otra vara de medir mucho más dura. "Si a la otra persona la ven con mil mujeres eso es aceptado por la sociedad pero bástase que un paparazzi diga algo que no es ya te acaban la vida, imagínate la historia que se inventan", reconoce. Image zoom IG/Marjorie De Sousa Ella está sola a nivel sentimental, su gran amor es su hijo, fue tanto el sufrimiento que por el momento está feliz con su vida de soltera. "Fue un impacto tan fuerte que quedé como bloqueada en ese sentido", ha confesado. Pero eso no quita para que el día de mañana abra la puerta a un gran amor, ese que siempre soñó. "Esa persona va a llegar pero tampoco lo busco. El amor te llega cuando menos te lo imaginas", explica. Lo que tiene claro es lo que anhela en un compañero. "Respetar, valorar, admirar. Ser un complemento, crecer juntos, aprender de esa persona, él de mi y yo de él, admirarlo", dice ilusionada. ¡Qué así sea! Advertisement

