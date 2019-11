Maradona reaparece tras rumores de su grave estado de salud y deshereda a su hija públicamente El exfutbolista argentino anuncia que no se está muriendo y arremete contra su familia: "No les voy a dejar nada". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El que fuera ídolo de masas en el campo de fútbol vuelve a estar en el centro de la polémica. Diego Armando Maradona ha reaparecido tras los rumores que apuntaban a un grave estado de salud. Un estado que su propia hija Giannina afirmó en redes y que ha provocado la reacción de su padre, no en los mejores términos. El astro argentino anunciaba en la misma plataforma que no se está muriendo y lanzó un mensaje demoledor a su familia. “No me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes. No sé lo que habrá querido decir Giannina o qué interpretará”, comenzaba su mensaje grabado en video. También aseguró que no olerán su dinero cuando ya no esté. “Les digo a todos que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no, estoy muy sano”, prosiguió el pelusa. Bajo el título de “más vivo que nunca” el campeón del mundo con Argentina en el 1986 aseguraba que esperaba que le devolvieran lo que era suyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de lo normal pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen, por favor”, expresó su hija en sus historias de Instagram. Unas palabras que le han costado la fuerte bofetada de su padre. Pero como toda una leona, la madre de la joven y exmujer del futbolista, Claudia Villafañe, ha defendido a su hija con furor en otro escrito contra su ex en la misma red social. La que fuera su esposa le citaba en los tribunales donde espera tenga tantas ínsulas como las que ha demostrado en el mensaje tan duro contra su hija. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Maradona reaparece tras rumores de su grave estado de salud y deshereda a su hija públicamente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.