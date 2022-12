¿Mara Patricia Castañeda tuvo un romance con Eugenio Derbez? ¡Ella aclara todo! Mara Patricia Castañeda habló de Eugenio Derbez después de que Pati Chapoy dijera que ambos habían tenido un romance. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pati Chapoy, la conductora de Ventaneando, dijo en el programa que Mara Patricia Castañeda y Eugenio Derbez habían tenido una relación amorosa. El supuesto romance ocurrió, según Chapoy, años atrás, cuando ambos eran más jóvenes. Castañeda, quien estuvo casada con Vicente Fernández Jr. hasta su divorcio en el 2015, habló de Eugenio Derbez. En una entrevista con el periodista Hugo Maldonado, la presentadora y YouTuber mexicana habló del actor y comediante. "No te voy a decir nada, porque Eugenio no ha dicho nada, él está casado, yo estoy casada", dijo en el programa Lo mejor de la vida. También mandó un mensaje directo a Pati Chapoy. "Le voy a contestar a Pati. Cuando ella me lo pregunte le voy a contestar", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eugenio Derbez y Mara Patricia Castañeda Credit: Mezcalent Si bien no habló de este supuesto romance, asegura que se lleva hoy muy bien con Eugenio Derbez y su esposa, la actriz y cantante Alessandra Rosaldo. "Conozco a Alessandra de años. Yo sólo voy a dar una pista: con quien yo empecé la relación con los Derbez, fue con doña Silvia, esa es una pista", dijo sobre la actriz Silvia Derbez, la fallecida madre de Eugenio. "Y doña Silvia era mi vecina en la Del Valle, saquen sus conclusiones; Alessandra sabes que te quiero con todo mi corazón, Eugenio sabe que lo adoro", añadió. Mara Patricia Castañeda Mara Patricia Castañeda | Credit: Mezcalent Mara Patricia Castañeda invitó a Pati Chapoy y a Daniel Bisogno de Ventaneando a su casa para aclara sus dudas. "Con Pati nos vamos a tener que sentar. Los estoy esperando y a través de tu medio, vamos a invitar a Pati, a Daniel (Bisogno), que vengan a la casa y que me pregunten", dijo.

