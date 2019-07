Exmaquillista de Alejandra Guzmán destapa las agresiones de Frida Sofía a su madre Un testigo presencial del momento justo en que sucedió la golpiza relató con todo lujo de detalles en el programa Hoy lo que supuestamente sucedió entre la famosa cantante y su primogénita. By la redacción de People en Español ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Frida Sofía sorprendió a muchos al mostrar esta semana unas imágenes de los moretones de los supuestos golpes que, según ella, le había propinado su madre Alejandra Guzmán. “Ahora les saco videos y moretones de los [golpes] que me dio Alejandra Guzmán ¡P… mentirosa!”, dijo la joven el pasado 2 de julio a través de sus redes sociales La versión que dio Frida; sin embargo, dista mucho de las declaraciones que hizo este jueves un exmaquillista de la cantante mexicana, Octavio Torres, quien asegura haber sido testigo presencial del momento justo en que sucedió la golpiza ya que en ese entonces trabajaba con Alejandra. Según relató el maquillista en entrevista exclusiva para el programa de televisión Hoy, los hechos sucedieron en septiembre de hace dos años en Las Vegas, Nevada. “Me acuerdo que estaba una amiga muy cercana de Alejandra. Frida ya venía no sé si tomaba o etc, etc. De repente empezó a atacar a Paola diciéndole de cosas, la verdad groserías. Yo no sé si la intención de Frida era que solo lo celebrara con ella. Alejandra le pedía ‘por favor Frida ya, por favor Frida ya, por favor, por favor’. Llegó un punto donde Alejandra nos dijo ‘por favor llévensela a la camioneta’. En el camino empieza a gritarle cosas Frida ‘eres una p* defendiendo a tus amigas, yo soy tu hija hija de p*’ y ahí es donde se descontrola todo, va a Alejandra camino de sus espaldas la agarra de las greñas la empieza a rasguñar, a cachetear, etc”, contó Torres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo peor, aseguró el maquillista, sucedió durante el trayecto de cuatro horas de carretera de Las Vegas a Los Ángeles, donde Frida no paraba de insultar a su madre. “En la camioneta iba el chófer, iba yo, iba Alejandra, iba el seguridad de Alejandra e iba Frida. Qué no pasó en esas cuatro horas. Desde los gritos obscenos, desde eres una hija de p*, eres una arrastrada, venía el seguridad agarrando a Frida porque te juro que en las cuatro horas de camino nunca se calló. Todo el tiempo iba pataleando porque le quería pegar a Alejandra. Y en esas cuatro horas sí se le alcanzaba a soltar al seguridad y le volvía a pegar”, relató. Según Octavio, los moretones de los golpes que mostró la joven en sus redes sociales no se los hizo su madre ya que esta, dejó claro, nunca atacó físicamente a su primogénita. “Alejandra estaba acabada, empezó a agarrarse la cabeza y empezó a llorar y a llorar y a llorar y decía ‘¿yo qué le hice? Yo lo que estaba tratando era de que se comportara’”, aseveró. Advertisement EDIT POST

