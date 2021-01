Close

¡Hijo de Manzanero explota ante supuestas tensiones familiares por culpa de la herencia! Después de circular las posibles cifras de la herencia millonaria del genial compositor Armando Manzanero y los rumores de rencillas entre los hermanos, su hijo Juan Pablo quiso poner los puntos sobre la mesa. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 fue un año muy duro, especialmente por el gran número de vidas humanas que la pandemia nos arrebató, como fue el caso de la del cantautor mexicano Armando Manzanero. Esta leyenda de la música falleció a sus 85 años después de sucumbir al coronavirus. Image zoom Credit: Video Grab Billboards Cuando se conoció la noticia de que el compositor de Somos Novios, Adoro, Contigo Aprendí y tantos otros temas fabulosos había muerto, su hijo Juan Pablo Manzanero tomó su cuenta de Twitter para compartir este esperanzador mensaje: “Mi padre nos enseñó que no morimos… Nuestro cuerpo duerme y nuestra alma trasciende, ¡nuestros seres amados viven dentro de nosotros en nuestros corazones para la eternidad!”, escribió. Image zoom Credit: IG Juan Pablo Manzanero Pero poco después, comenzó a circular en los medios supuestas tensiones entre los miembros de la familia a raíz de la muerte del artista. Por una parte, según reporta el Heraldo de México, de acuerdo con su hija María Elena, el poeta de la canción ya había repartido en vida su fortuna, entre sus siete hijos y su viuda, Laura Elena Villa. Pero… ¿Qué sucederá a partir de ahora con los cobros de sus regalías por los derechos de sus composiciones y sus discos? Ese parece ser el punto de la discordia, algo de lo que se han hecho eco infinidad de medios, pero que sus hijos, fruto de cinco matrimonios, niegan. Image zoom Credit: Mezcalent ¿Es cierto que Juan Pablo y también su hijo Rodrigo, están enojados con sus hermanos por actuar de forma irresponsable frente al peligro de la pandemia y permitir que su papá se enfermara? ¿Es verdad que Manzanero amasó una fortuna de cuarenta millones de dólares? Hoy, Juan Pablo Manzanero regresó a sus redes para poner los puntos sobre la mesa: Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “A todos, queridos amigos, y también a la delincuencia organizada”, expresó quizá por temor a posibles robos. “Mi padre no dejó una fortuna que se dice en los medios y mucho menos mis hermanos, familia y yo, estamos divididos”, aseguró. “Si algo nos enseñó mi padre ha sido la unidad, el respeto y el amor”, aclaró. Muchos seguidores alabaron su post e incluso le fueron solicitadas entrevistas: “No damos entrevistas”, contestó a una de las peticiones. “La mejor manera de honrar a nuestros seres amados es con ganas de vivir”, escribió también desde la misma red.

