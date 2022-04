Índigo acaba de nacer y ya sabemos quién será su madrina Manuela Echeverry, la hermana de Camilo, no puede estar más feliz con la llegada de su sobrina al mundo, quien también se convertirá en su ahijada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los miembros de las familias Echeverry y Montaner no pueden dejar de expresar todo el cariño que le tienen a la tan esperada bebé de Camilo y Evaluna. La pequeña Índigo llegó al mundo rodeada de amor, y con tan pocos días de nacida ya se sabe quién va a ser su madrina. Se trata de Manuela Echeverry, la hermana de Camilo más conocida como Manuelita, y que no puede estar más feliz con la llegada de su sobrina al mundo. Fue en sus historias de Instagram donde la joven compartió una foto y un claro mensaje. "Feliz día a la ahijada más hermosa", dejando así saber que había sido elegida como la madrina. Manuela Echeverry Manuela Echeverry | Credit: Manuela Echeverry /Instagram En la foto también puede verse que la joven colombiana se tatuó en su hombro la palabra Índigo, como una insuperable muestra de amor. Pero a Manuelita no le basta y también le gustaría convertirse en la tía favorita de Índigo, aunque esta competencia está fuerte, teniendo en cuenta cuánto amor están dispuestos a darle los hermanos de Evaluna. Luego de que la bebé naciera, Manuelita y Mau Montaner tuvieron una divertida y tierna disputa en redes, donde se debatían en cuál iba a ser el tío preferido de la niña. "Yo soy el tío favorito! Y puntooo! No paro de pensar en ella y en las ganas que tengo de verla otra vez!! Te amo Índigo!!", dijo Montaner en el mensaje en que anunciaban el nacimiento de la pequeña. Por su parte, la hermana de Camilo respondió: "@maumontaner lo del tío favorito está por verse jajaja el camino es largo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Índigo acaba de nacer y ya sabemos quién será su madrina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.