Hija de Alejandro Sanz enciende las redes con diminuto bikini Manuela, la primogénita de Alejandra Sanz, se ha convertido en una hermosa jovencita y ahora muestra su belleza en una sexy fotografía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primogénita de Alejandro Sanz, Manuela, ya cumplió 20 años y se ha convertido en una hermosa jovencita de la que su famoso padre ha demostrado estar muy orgulloso. Ahora, la chica está robando las miradas gracias a sus encantos, tal como lo puso en evidencia al posar con un diminuto bikini. La hija mayor del intérprete de "Y, ¿si fuera ella?" dio a conocer, en su cuenta de Instagram, una imagen donde porta un atuendo en tono café oscuro, está recargada en el marco de una entrada y a su espalda se logra ver un comedor de madera. Su madre, Jaydy Michel, no pudo contener la emoción y se pronunció de inmediato ante la instantánea. "¡¡¡¡¡¡Qué hermosa eres!!!!!! ¡¡¡¡Te amo con todo mi ser!!!!", escribió en la mencionada publicación. Pero no fue la única en reaccionar, debido a que los usuarios también dieron a conocer su punto de vista ante esta sexy fotografía. "¡¡Woow!! Se nota que fue mami la que te enseñó a posar. Preciosa"; "Esa carita de tu padre. ¡Hermosa!"; "Que guapaaa esta mi niñaa"; "Eres preciosa, fin"; "Que guapa. Muchas bendiciones niña hermosa"; "Que hermosura, que guapa y que tipaza. Eres guapísimaaaa", y "Linda", fueron algunos comentarios. Alejandro Sanz festeja a su hija Manuela Credit: IG/Alejandro Sanz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes aseguraron que la jovencita se parece mucho al cantante. "Eres una fotocopia de tu padre. Guapísima Manuela Sanz"; "¡Simplemente guapísima! ¡El vivo retrato de tu padre!"; "Guapísima; eres igualita a tu papá", y "Igual a su padre", aseguraron los cibernautas. Parece que Manuela Sanz; como su madre, ha encontrado en el modelaje una posible profesión. Solo el tiempo dirá si decide quedarse en las pasarelas o se sube a los escenarios para cantar con Alejandro Sanz.

