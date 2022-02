¡Manuel Turizo cumple un sueño y lo revela en exclusiva! El cantante colombiano se une a la marca de galletas Ritz creando un tema especial dedicado a los hispanos, ¡rico para bailar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante colombiano Manuel Turizo está de estreno. Este jueves el intérprete de "Una Lady como tú" reveló en sus redes el video de su nueva canción hecha especialmente para la marca de galletas Ritz ¡qué es una verdadera delicia! "Mixing Up Lo Nuestro" es un tema de si propia autoría y con ritmos urbanos y una combinación de español e inglés, nos invita a celebrar nuestras raíces y gozar de las deliciosas y crujientes galletitas con platillos de nuestra cocina, como ropa vieja, frijoles rojos fritos con curtido o ensalada de nopales. "Nunca me iba a imaginar estar haciendo una colaboración con Ritz super bonita, todos los hispanos sabemos automáticamente de qué nos están hablando", asegura Turizo sobre este sueño cumplido de trabajar con una marca tan reconocida por la comunidad. Mira arriba aquí la nueva campaña Lo Nuestro de Manuel Turizo con galletas Ritz: Manuel Turizo recibió este año dos nominaciones a Premio lo Nuestro en las categorías de "Canción del año- Urbano" por el tema "La nota" con Rauw Alejandro y Myke Towers; así como en la categoría "Colaboración del año- Urbano" por el tema "Amor en coma" con Maluma. Manuel Turizo Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El proyecto le viene como anillo al dedo al intérprete porque a él el gusta cocinar. "No es que sea el mejor chef", informa, pero sí disfruta pasar tiempo en la cocina. ¿Y qué nos cocinaría, si tuviéramos la fortuna de ser sus invitados? "Nosotros siempre hacemos desde pequeño lo que [mi mamá] hacía: Ritz con dip de jamón, o con dip de queso. Luego cocinaría un plato colombiano: mote de queso, ajiaco". Pues ¡que vaya preparando la mesa!

