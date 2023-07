Manuel Turizo se presentó frente a Gerard Piqué y cantó "Copa vacía" con Shakira de fondo El artista fue uno de los invitados estrella de la Kings League y, lejos de interpretar solo el tema, resaltó la voz de la cantante en este hit frente a todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De todos los artistas que hay en el planeta tierra, ha sido Manuel Turizo quien ha participado en la famosa Kings League de Gerard Piqué. Sus organizadores, él incluido, así lo decidieron. Este sábado, el colombiano llegaba al apoteósico evento para poner su arte y su música sobre la tarima. Muchos esperaban escuchar sus grandes hits y deleitar al público con su voz. Lo que nadie se esperaba es lo que ocurrió. Sentado, con cara seria como requiere el tema y con una luz tenue, el artista escucha una voz de fondo. Es el comienzo de "Copa vacía" y esa voz no es otra que la de su colega, Shakira. Juntos rodaron en Barcelona el histórico video donde, entre otras cosas, una rata se acerca a la sirena dolida. Animalito que algunos adjudicaron a Piqué. Manuel Turizo y Gerard Piqué Manuel Turizo y Gerard Piqué en la Kings Leauge | Credit: Manuel Turizo: (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images) Gerard Piqué: (Photo by Aldara Zarraoa/WireImage) Si Manuel iba a cantar su último pelotazo musical, tenía que incluir a su cómplice en esta aventura. La voz de la artista colombiana abrió esta parte del show de la Kings League. ¿Quién lo hubiera dicho? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La multitud se puso a gritar de emoción y se mostró feliz de escuchar a Shakira, independientemente de lo que haya pasado con Piqué, quien, por supuesto, allí estaba contemplándolo todo. Aunque para muchos es tan solo un tema laboral donde una empresa contrata a una figura artística relevante como es Manuel, otros sospechan que podría ser un movimiento estratégico para hacer ruido. "El ex siempre la tendrá presente y se agarrará de ella", escribieron en Twitter, donde también aplaudieron que Piqué contara con esta estrella internacional para tener un evento perfecto y hacer feliz a la audiencia. Al escenario, también se unieron dos compatriotas, Sebastián Yatra y Beéle, haciendo así de la noche toda una fiesta a Colombia y su arte.

