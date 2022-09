Manuel Mijares de luto por la muerte de su mamá El cantante mexicano Manuel Mijares ha perdido a uno de sus sus seres más queridos, su mamá Pilar Morán, quien falleció a los 90 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Manuel Mijares está de luto tras perder a uno de sus sus seres más queridos, su mamá Pilar Morán, quien falleció a los 90 años. Fue el propio cantante mexicano quien confirmó este jueves la muerte de su mamá, y agradeció en redes sociales todas las muestras de cariño recibidas. "A nombre de la familia Mijares Morán y mío agradecemos a todos ustedes por sus muestras de cariño y apoyo en estos momentos por el reciente fallecimiento de mi querida madre", escribió el ex de Lucero en su cuenta oficial de Instagram. "Confortados en su compañía damos gracias a Dios por su maravillosa vida y ejemplo. #guerreraincansable #ejemplodevida", añadió junto a unas hermosas fotos de doña Pilar en su juventud. Por su parte Luis Mijares, hermano del cantante, dijo en el programa de televisión mexicano Ventaneando que su madre murió de muerte natural. "Tenía 90 años, gracias a Dios una vida plena, muy acompañada de su familia, murió tranquila sin ninguna enfermedad, de muerte natural y gracias a Dios estamos tofos juntos", sostuvo. Manuel Mijares Manuel Mijares | Credit: Mezcalent También dijo que los servicios funerarios fueron privados y que la familia no ha decidido dónde ubicarán las cenizas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mijares ha recibido un mar de mensajes en redes sociales con todo el apoyo posible en un momento como este: "Que en paz descanse tu mami en el cielo querido Manuel 🙏🏼😢"; "querido hermano Mijaritos, te acompaño a ti y a toda tu hermosa familia"; "que Dios te fortalezca mi rey 🥺❤️"; "lo siento mucho 😢🙏🏻"; "lo siento. Abrazo QEPD 🤍🤍", le dijeron los seguidores.

