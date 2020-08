Falleció Manuel 'El Loco' Valdés. Verónica Castro le dedica conmovedor mensaje Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Manuel El Loco Valdés ha muerto. El comediante y padre del cantante Cristian Castro falleció a los 89 años la madrugada de este viernes tras perder la batalla contra el cáncer. Su exesposa, la cantante Verónica Castro, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter. "Gracias Señor, por este nuevo día. Hoy que la iglesia recuerda a San Agustín reconocemos con su frase que: "Nos hiciste Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti". Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti, la paz eterna. Amén". Image zoom Manuel 'El Loco'Valdés junto a Verónica Castro, Cristian Castro y su hija Rafaela Mezcalent Fue su hijo Pedro Valdés Larragaña quien confirmó la noticia de su muerte a través de las redes sociales. "Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y mas gracias. Te adoro padre hermoso", escribió en su cuenta de Instagram. Esta noticia está en desarrollo.

