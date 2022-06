El mexicano Manuel García-Rulfo alcanza el éxito en Hollywood con The Lincoln Lawyer El actor mexicano Manuel García-Rulfo está en un momento dulce su carrera con el éxito de la serie The Lincoln Lawyer (Netflix), su primer gran protagónico en Hollywood. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De pequeño, Manuel García-Rulfo pasaba incontables horas frente al televisor viendo películas clásicas mexicanas junto su abuelo y siendo el protagonista de películas caseras. Ahí descubrió la magia de convertirse en otra persona. Desde entonces, decidió que su futuro pasaba por la actuación. "Yo lo que quería hacer es ser actor. Me emocionaba mucho el contar historias, crear personajes y demás. Realmente da igual donde lo hagas, con tal de que no [se apague] tu sueño", dijo el mexicano de 41 años a People en Español. Tras un largo recorrido por el cine de su país y actuaciones como secundario en una larga lista de producciones estadounidenses, García-Rulfo está probando las mieles del éxito en Hollywood con el éxito de The Lincoln Lawyer, la serie de Netflix que protagoniza y que es una de las más vistas de la popular plataforma. Alcanzó el puesto número uno y solo fue desbancada por el estreno de la nueva temporada de la popularísima Stranger Things. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Netflix's 'The Lincoln Lawyer' Special Screening & Reception Manuel García-Rulfo | Credit: Netflix Natural de Guadalajara, García-Rulfo se encontraba en su natal México en unas "vacaciones" forzadas debido al coronavirus cuando recibió la llamada para audicionar para el papel del famoso abogado Mickey Haller, protagonista de las novelas del escritor Michael Connelly y a quien Matthew McConaughey había interpretado en la pantalla grande en 2011. "Imagínate un protagónico en una serie americana, en inglés, representando a un abogado, y no a un narco y demás que esta padrísimo también, pero ahí [en el protagónico] hay algo muy bonito", confesó. Tras varias semanas de espera obtuvo el trabajo y se convirtió en el famoso abogado. "Me tuve que empapar bastante [sobre leyes]. Hablé mucho, antes de empezar a grabar, con abogados aquí en Estados unidos. Vi muchísimas horas del material que hay del juicio de OJ Simpson, para darme una idea de cómo funciona la corte en Estados Unidos. Es una superresponsabilidad", confesó. El reto ha sido uno de los mayores de su carrera, que además de participar en producciones de su país, lo había llevado a participar con papeles secundarios en películas como el remake del western The Magnificent Seven o el drama bélico Greyhound. "Lo que representa ser un protagonista en un show en otro idioma y con esos términos, para mí fue un orgullo y un reto muy especial", dijo. "Mickey Haller se me hace muy interesante porque tiene muchísimas cualidades. Siempre está buscando la verdad y tratando, a pesar de todo, siempre va a apostarle a hacer lo correcto". Manuel García-Rulfo The Lincoln Lawyer Manuel García-Rulfo | Credit: Netflix En eso García-Rulfo se parece a su personaje. Luego de confesar haber sido un dolor de cabeza para sus padres, se hizo acompañar de su mamá en la alfombra roja del estreno de la serie . "Feliz de poder compartir el momento con mi madre, [después de] tanto que la hice sufrir de chico, fue mi regalo", declaró sonriente. ¿Cuál es el próximo sueño por cumplir? ¿Ganar un Oscar? "El Oscar estaría padrísimo, increíble, un Oscar estaría padre. Pero, no sé, creo que en la vida hay cosas más importantes. Pero que reconozcan tu trabajo ha de ser algo muy padre", expresó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El mexicano Manuel García-Rulfo alcanza el éxito en Hollywood con The Lincoln Lawyer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.