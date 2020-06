Suena la alarma por la salud del príncipe Carlos. ¿Por qué tiene las manos tan hinchadas? Imágenes de las manos y pies del heredero al trono de Inglaterra que lucen enrojecidos e inflamados se han viralizado en las redes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los famosos suelen llamar la atención por su cinturita, bien torneadas piernas o vientre de acero, pero un pequeño detalle de la fisonomía del príncipe Carlos está llamando poderosamente la atención en la red, que no ha pasado por alto sus enrojecidas e inflamadas manos. Las imágenes han hecho que muchos se pregunten si algo anda mal con la salud del heredero al trono de Inglaterra. Las imágenes se desprenden de múltiples eventos, en los cuales el hijo de la reina Isabel II aparece con ambas extremidades enrojecidas, la piel tirante y con brillo ante lo que parece ser retención de líquidos. Algunas datan incluso del 2019 cuando el príncipe de Gales visitó Nueva Delhi durante una gira real por la India. Al hacer una parada en el Templo Sikh de Bangla Sahib, el príncipe se descalzó mostrando que incluso sus pies estaban hinchados. Una foto oficial en Clarence House tomada durante la cuarentena con Camilla, Duquesa de Cornwall, y sus mascotas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien es cierto que la tez del príncipe es rojiza y que con anterioridad lo hemos visto con las manos un poco coloradas, esta vez el volumen exagerado de las mismas ha llamado poderosamente la atención. De acuerdo al portal británico Metro, el príncipe padece de pies y manos inflamadas desde hace un tiempo y este problema se le recrudece cuando se encuentran en sitios con un clima muy cálido o húmedo, o cuando realiza viajes de larga distancia. En el 2012, luego de un largo vuelo, él mismo bromeó sobre sus "dedos de salchicha". Bueno, al menos se lo toma con filosofía.

