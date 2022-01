Manolo Cardona agradece el apoyo tras la muerte de su padre Manolo Cardona perdió a su padre el pasado 23 de enero y ha estado lidiando con la ausencia física de alguien tan importante en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días han sido duros para el actor colombiano Manolo Cardona, quien perdió a su padre el pasado 23 de enero y ha estado lidiando con la ausencia de alguien tan importante en su vida. "GRACIAS a tod@s por sus mensajes, muestras de cariño, apoyo y solidaridad conmigo y toda mi familia por la muerte de mi padre. Gracias infinitas 🙏🏼🙌🏼", escribió el reconocido actor en Instagram, junto a varias fotos de su padre Enrique Cardona, quien en vida se dedicó a la política y fue alcalde de la ciudad de Popayán. Fue le propio actor de producciones como Narcos y ¿Quién mató a Sara? el que confirmó la noticia del fallecimiento hace unos días. "Te vamos a extrañar muchísimo Padre! Vuela alto y que tengas el mejor de los viajes 🙌🏼❤️ Te amaremos por siempre y para siempre! Gracias por todo Papá 🙏🏼", dijo en sus redes sociales. Ante este mensaje, muchos seguidores enviaron mensajes de apoyo y condolencias. "Lo siento mucho hermano. Te mando un abrazote muy fuerte 💚🙌🏻"; "lo siento mucho, Manolo querido. Un abrazo grande"; "querido Manolo, les mando un abrazo largo, lleno de cariño ❤️"; "Dios lo guardé en si gloria ❤️🙏🏻", comentaron los seguidores y amigos. Juancho Cardona, hermano del actor y quien se dedica a la producción de cine y televisión, escribió unas sentidas palabras tras la pérdida de su padre. "Hoy entendí que no se va alguien cuando su cuerpo ya no está más, entendí que renace y se vuelve más fuerte en los corazones de las personas a las que marcaste. Sé que siempre vivirás en mí, en mis herman@s y en tu mayor legado, tu nietos y nietas. Te amaremos siempre, vuela alto, se libre, disfruta de liberarte del peso del cuerpo. Ahora es tu momento de felicidad. En esta tierra te admiraremos siempre. Descansa en PAZ padre", dijo. También comunicó unas emotivas palabras el otro de los hijos de Enrique, Francisco Cardona, muy marcado por la muerte de padre. "Padre Bello, solo quería decirte que he llorado porque te has ido, pero fueron más las sonrisas que tengo porque viví contigo tantas cosas espectaculares. He cerrado los ojos y pensado: "¿Qué podría hacer para que volvieras?", pero al abrir los ojos y verme a mí mismo y ver todo, y a todos a mi alrededor, veo todo lo que me has dejado", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siento el corazón vacío porque no estás conmigo, pero luego se llena al saber todo el amor que me diste y compartiste con todos nosotros. Y ahora me doy cuenta que puedo llorar, cerrar mi mente y no aceptar las cosas, pero escojo hacer lo que a ti te gustaría que hiciera: que sonría, abra los ojos, ame, ayude a todos los que me necesitan e incluso a los que no me necesitan y que siga con tus enseñanzas, tu ejemplo y tu legado", añadió.

