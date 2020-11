Close

Policía encuentra en “mal estado” a Manny Manuel en calles de Puerto Rico Agentes se percataron de la presencia de un vehículo estacionado con las luces de emergencias encendidas en horas de la mañana. Esto fue lo que se encontraron. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El merenguero puertorriqueño Manny Manuel vuelve a estar en problemas luego de que la policía lo encontrara en “mal estado” en las calles de San Juan. Según reportes del diario Primera Hora, el rey de corazones fue visto dentro de su vehículo por agentes de la policía alrededor de las 9:30 de la mañana del miércoles en supuesto estado de embriaguez en una calle del barrio de Río Piedras. Image zoom Credit: Instagram / Manny Manuel De acuerdo con el teniente coronel Juan José García, comandante del área policial de San Juan, una agente pasó por el lugar y se percató de que el vehículo estaba estacionado con las luces de emergencia encendidas. “Los agentes lo encontraron dentro de un Jeep Compass, que es su vehículo. Estaba dentro del vehículo descansando y aparentaba haber hecho uso de bebidas embriagantes. Los agentes hablaron con él, le preguntaron si lo podían ayudar y él accedió. Entonces lo transportaron hasta el cuartel [Precinto de Río Piedras]”, explicó, el portal del diario El Nuevo Día. García explicó que el cantante aparentaba estar bajo los efectos del alcohol, lo que no se pudo confirmar porque no se le realizó una prueba. El cantante llamó a su nuevo mánager, Víctor Ortiz Berríos, quien lo fue a recoger a la estación policial. “No hay que hacer una prueba de alcohol porque el vehículo no estaba en marcha, estaba estacionado. No estaba manejando el vehículo, simplemente estaba dentro del carro. No hay una investigación porque no hay una querella en su contra. En estos casos lo que los agentes someten es un informe de ayuda a un ciudadano. Lo que me informaron fue que lo llevarían a recibir asistencia médica, pero no sé si lo hicieron”, contó García. Luego del incidente, Luisín Martí, presidente de las empresas De los Martí Producciones y Oye Mi Música Records, informó que, desde el pasado agosto decidió terminar sus funciones como mánager del intérprete de “Pero qué necesidad”. “De los Martí Producciones no se encargará de la parte de manejo de Manny Manuel y, a su vez, Oye Mi Música Records cesa también el acuerdo como compañía disquera del artista. Los asuntos pendientes serán manejados debidamente con el profesionalismo que ha caracterizado a ambas compañías”, establece el comunicado. Tras empezar un proceso de rehabilitación a principios de año, el cantante sufrió en verano una recaída en su problema de alcoholismo que obligó a su hospitalización.

