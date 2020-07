Merenguero Manny Manuel es hospitalizado tras recaída en el alcoholismo Durante un viaje a su natal Puerto Rico por asuntos personales el cantante recayó en su adicción y está sometido a un tratamiento para superarla. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El merenguero Manny Manuel se encuentra hospitalizado luego de recaer en el alcoholismo, informaron medios locales en Puerto Rico. Su manejador, Luisín Martí, confirmó el hecho a través de un comunicado en el cual informó que el artista boricua está sometido a un tratamiento en una clínica en la Isla del Encanto. “Manny viajó a Puerto Rico en días recientes por asuntos personales y sufrió una recaída con su problema de alcoholismo. Ahora mismo está siendo cuidado por un panel de expertos en la medicina, quienes tienen nuestra plena confianza. Está en las mejores manos”, aseguró Martí. Si bien agregó que no podía "ofrecer más detalles con el fin de resguardar la privacidad de él como paciente, derechos protegidos bajo la ley de HIPAA”, Martí agregó: “Conocemos a Manny Manuel y confiamos en que se recupere y muy pronto esté de vuelta con nosotros. Agradecemos las muestras de cariño, respeto y las oraciones de todos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El año pasado, el “Rey de corazones” fue bajado del escenario durante el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de España por supuestamente haberse presentado en un estado de embriaguez. “Estoy aquí porque las Palmas de Gran Canaria... no se puede permitir que nadie venga a reírse de nosotros sobre este escenario y en estas condiciones”, dijo la concejal encargada de las fiestas, Inmaculada Medina, quien subió al escenario para interrumpir el concierto del boricua. Tras el suceso, el cantante se mantuvo un tiempo en ese país "reflexionando y analizando algunos cambios" en su vida, según reportó el diario español 20 Minutos. “Parece que el pequeño incidente de las Palmas de Gran Canaria ha pulsado mi carrera musical. Desde luego en Canarias ahora mismo no falta trabajo”, escribió el cantante en su Instagram a principios de abril.

