"Si hubiera sido como el de Belinda, no lo regreso": la indirecta que Manelyk a su ex Jawy Manelyk González no ha dudado en enviar un contundente mensaje a su ex Jawy Méndez, en medio de la polémica sobre el anillo que Christian Nodal regaló a Belinda cuando se comprometieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Eres de los que devuelve el anillo de compromiso una vez termina tu relación amorosa? Ahora que la separación de Belinda y Christian Nodal ha despertado el debate sobre este tena, Manelyk González no ha dudado en enviar un contundente mensaje a su ex Jawy Méndez. Méndez le pidió la mano a la actriz y cantante en enero de 2021, luego de que comenzaran un romance mientras trabajaban en Acapulco Shore. No obstante, el amor duró bien poco, pues a mediados de ese año la pareja puso fin a su relación porque el mexicano la había engañado, según González. Ahora, en medio de la polémica sobre qué sucederá con el costoso anillo que recibió Belinda de Nodal cuando se comprometieron, la también influencer ha dejado saber que si el de ella hubiese costado lo mismo, no lo devolvería. "Ahora bien si mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda!!!! Ni de pendeja lo regreso!!! Pero nooop.. nomas digo", escribió en Twitter. Este comentario llega mucho tiempo después de que su ex declarara públicamente que González devolvería el anillo, lo cual le haría mucho bien pues se había gastado una "lanita". "Conociéndola, creí que no lo iba a devolver. Yo creo que algo por ahí le dio en el orgullo y ¡Qué bueno! porque ahí tengo una buena lanita ya que se iba a perder. Una mujer nunca sabe cuánto vale un anillo además del valor sentimental", dijo su ex al canal de YouTube Vaya, Vaya TV. Mientras tanto, se desconoce cuál será la decisión de Belinda, cuyo anillo tiene un diamante de 12 ct, corte esmeralda y está valorado en más de $3 millones, según manifestó Angel City Jewelers, la joyería que lo diseñó. Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente el diseñador de la joya declaró que en caso de que Belinda quiera retornar la prenda por la ruptura del compromiso, no habría problemas. "Esperemos que no, tenemos que investigar, pero en el peor escenario, nosotros siempre trabajamos con clientes y sí aceptamos devoluciones, pero no creo que sea un problema, y esperemos que nunca pase", dijo.

