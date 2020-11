Close

Mane de la Parra se despide de su 'querido amigo' en el momento más dulce de su carrera "La vida es una rueda de la fortuna", comenzó escribiendo en sus redes sociales el actor y cantante mexicano, quien graba en México la nueva telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida está llena de fuertes contrastes. Y si no que se lo pregunten a Mane de la Parra, quien se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional con su protagónico en la nueva telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia? En medio de este momento tal dulce, el actor mexicano ha recibido con tristeza una dolorosa noticia en el terreno personal: la muerte de su inseparable amigo 'Goli', un perrito al que el también cantautor estaba muy unido y al que le tenía mucho cariño. De la Parra compartió el martes este doloroso suceso con sus seguidores de Instagram, donde el galán de telenovelas está a punto de superar el millón de seguidores. "La vida es una rueda de la fortuna. Hoy se va mi perro, el gigante de corazón blandito. Te vamos a extrañar Goli. Gracias por tanto amor", escribió el intérprete de 37 años en Instagram Stories junto a una imagen en la que posa en compañía de su fiel amigo. Image zoom Mane de la Parra | Credit: Instagram Mane de la Parra "Descansa en paz querido amigo", expresó en otra publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mane regresa a principios del próximo año a la televisión como protagonista del melodrama ¿Qué le pasa a mi familia?, historia que ya graba en México junto a Eva Cedeño, Julián Gil y un gran elenco. En esta ficción, el actor interpretará a Patricio Iturbide, el singular director de una de las empresas de moda y calzado más importantes de México. Patricio conocerá a Regina Rueda (Cedeño) y con ella vivirá un hermoso y divertido romance. Image zoom Eva Cedeño y Mane de la Parra | Credit: Mezcalent Mane está cumpliendo un sueño al formar parte de esta historia ya que siempre deseó trabajar con su productor, Juan Osorio, "porque sé que entiendes lo que es tocar el corazón de la gente", expresó hace un mes durante el evento en el que fue anunciado como el galán de la telenovela.

