El nuevo trabajo de Mane de la Parra con el que se lanza a la conquista de Europa

Desde el marco de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, celebrado este año en la ciudad de Madrid, Mane de la Parra compartió con People en Español el maravilloso momento profesional que vive. Una recompensa fruto de mucho esfuerzo y grandes dosis de pasión que le pone a todo lo que hace. Feliz de estar en España, aprovechó para contarnos uno de los proyectos que más ilusionado le tienen y con el que promete dar mucho de qué hablar. Y para bien. En esta ocasión tiene que ver con la música, pero no con un género cualquiera ni a lo que nos tiene acostumbrados, sino a la fusión de dos ritmos únicos que prometen hacer las delicias de sus destinatarios. "Estoy contentísimo porque vengo de producir mi primer show en México con unos cantantes increíbles españoles: Concha Buika y Pitingo, y a la vez con Lila Downs, dirigidos por mi hermana Alondra de la Parra y la Filarmónica de Almería. Es un disco que sale en noviembre y es mi primer proyecto como productor, integramos música mexicana con el cante flamenco y la música española. Me ha ilusionado mucho y me une mucho a España", explicó en exclusiva para People en Español. Mane de la Parra Mane de la Parra en Premios Platino, en Madrid | Credit: Cortesía de Mane de la Parra Se llama Olé México y espera poder llevarlo pronto a los escenarios no solo de Latinoamérica sino también de Europa, especialmente España, tierra del arte flamenco tan protagonista en este trabajo. Si el contenido de este proyecto es especial, aún lo es más al hacerlo mano a mano con su hermana Alondra de la Parra, persona a la que quiere y admira profundamente. "Es mi ejemplo a seguir, mi ídolo desde que nací, la admiro como mujer, como persona y como directora", expresó orgulloso. Que ella confiara en su proyecto fue una bendición. Juntos escogieron temas que hicieron historia en la música mexicana de grandes hitos como José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel para ser interpretados en estas voces contemporáneas de lujo. La idea es regresar a España próximamente y comenzar una gira de conciertos por la geografía de este país. "Ya estamos trabajando en eso, nos encantaría estar aquí y presentar esa parte de México tan española. Es un proyecto sin precedentes", apunta emocionado con la idea. También lo está como actor. Y es que en pocos meses se meterá de nuevo en la piel de Nacho, el inolvidable protagonista de Corona de lágrimas que retoma su historia 10 años después bajo la batuta de José Alberto Castro. "Me siento muy emocionado porque creo que es el personaje más entrañable de todos los que he hecho, es quien ha dejado tocar más corazones y poder meterme de nuevo en la piel de Nacho es increíble, y encima trabajar con mi querida Vicky Ruffo, mi madre santa, mis hermanos, Chema Torre y Alejandro (Nones) después de lo que cada uno ha hecho con sus carreras, es muy bonito. Y bueno, me siento mucho más preparado que hace 10 años, me siento en una posición diferente gracias a la experiencia de haber hecho más cosas. Lo haremos con toda la humildad, las ganas y el cariño de la primera vez para que la gente lo haga suyo", explicó entusiasmado. Mane de la Parra, José María Torre, Victoria Ruffo, Alejandro Nones, Míralos Credit: Cotesía de Televisa Los proyectos se le acumulan a Mane, y también los éxitos. Su telenovela actual , ¿Qué le pasa a mi familia?, se emite actualmente en Estados Unidos con una buena acogida después de haber sido todo un reclamo en la televisión mexicana. La temática y, especialmente, su espectacular química con su compañera de serie, Eva Cedeño, han tenido mucha culpa de ese gran recibimiento. "Tenemos un amistad hermosa, nos queremos muchísimo y una admiración profunda a ella, a su trabajo, a sus ganas de hacer y ser cómplice conmigo, y que eso la gente lo tome, lo crea y lo haga suyo y que de hecho quiera tenerlo fuera de la pantalla es muy bonito porque eso significa que comparten esta experiencia y esta verdad de los personajes", dijo sobre las ganas del público de llevar su romance a la vida real. Mane de la Parra Mane de la Parra y Eva Cedeño, protagonistas de ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: Mezcalent No es el caso, pero la amistad y el compañerismo entre ambos sí es un hecho. "Me encantaría volver a trabajar con ella por el amor que le tengo y por lo divertido que es trabajar con una persona tan talentosa y tan buena persona. Estuvo muy padre", aseguró con todo el cariño. Muchos proyectos bonitos y, sobre todo, mucha ilusión en la vida de Mane, esa que hace que le lluevan tantas cosas bonitas. ¡Enhorabuena por ello!

