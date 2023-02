Mane de la Parra presenta a su novia por San Valentín El actor y cantante mexicano se dejó ver este martes por primera vez a través de las redes sociales en compañía de su novia, una guapa actriz y conductora que ha conquistado su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mane de la Parra Mane de la Parra; Mane de la Parra y su novia | Credit: Mezcalent; Instagram Mane de la Parra El amor estuvo muy pero muy presente este martes en las redes sociales de los famosos, incluso entre aquellos que suelen ser más reservados con su vida personal. Este fue el caso del actor y cantante mexicano Mane de la Parra, quien aprovechó un día tan especial como el de San Valentín, también llamado el día del amor y la amistad, para gritar a los cuatro vientos el amor que siente por la bella mujer que ha logrado conquistar su corazón. Mane, quien participó el año pasado en la segunda temporada de la telenovela Corona de lágrimas, se dejó ver este martes por primera vez a través de las redes sociales en compañía de su pareja. Un noviazgo que hasta ahora había decidido mantener en un discreto segundo plano. Mane de la Parra Mane de la Parra y su novia se besan | Credit: Instagram Mane de la Parra "Sé mi San Valentín por siempre. Te amo", escribió el actor junto a las románticas instantáneas. Pero, ¿quién es ella? Su nombre es Alejandra Andreu y es una conductora y actriz de origen español que reside desde hace varios años en México, donde ha comenzado a construir una carrera en la televisión. Actualmente conduce para Telehit el programa de música diario Qué news Telehit. Mane de la Parra Mane de la Parra y su novia | Credit: Instagram Mane de la Parra En el terreno de la actuación, Alejandra participó recientemente en la exitosa telenovela de TelevisaUnivision Mi secreto, donde interpretó a la inspectora Álvarez. Mane de la Parra Mane de la Parra y su novia | Credit: Instagram Mane de la Parra Aunque hoy México es su hogar, Alejandra inició su carrera en España como modelo. La conductora tuvo la oportunidad de representar en 2008 a su país en el concurso de belleza internacional Miss Internacional, donde se alzó con el codiciado título. "Contigo todo es más bonito", expresó Mane este martes a través de sus historias de Instagram. Mane de la Parra Mane de la Parra y su novia | Credit: Instagram Mane de la Parra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus colegas del medio no se hicieron esperar. "¡Me encantan! Que pareja tan hermosa, que afortunados los dos de encontrarse", comentó en su publicación la conductora de Univision Karina Banda. "Los quiero montones", escribió por su parte la actriz mexicana Eva Cedeño, quien protagonizó años atrás junto a Mane la exitosa telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

