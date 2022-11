Mane de la Parra pide compasión para Pablo Lyle Tras la próxima sentencia a Pablo Lyle luego de ser declarado culpable de homicidio imprudencial, Mane de la Parra envía mensaje para abogar por su amigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras tres años de proceso legal, Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio imprudencial luego de que tuviera un altercado con Juan Ricardo Hernández, en Miami, Florida. El mencionado hombre falleció tiempo después. En octubre de 2022, se llevó a cabo el juicio correspondiente donde se determinó que el protagonista de la telenovela Mi adorable maldición debería pasar tiempo en prisión. Sin embargo, la sentencia aún está por definirse. Ante ello, su amigo Mane de la Parra pidió compasión por su colega. "Es muy amigo mío, lo quiero mucho. Siempre vamos a estar para los amigos, como lo ha sido. Creo que hablar mucho de este caso cuando está a punto, justamente, que se determine su sentencia no es prudente", mencionó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Espero que la gente que está tomando esa decisión, apele a su corazón, apele a que fue tragedia, un accidente; fue una cosa que nunca nadie deseó que sucediera para todos los involucrados". El intérprete de Ignacio "Nacho" Chavero Hernández en la telenovela Corona de lágrimas, envió sus mejores deseos para todos los afectados. También reveló que ha estado en contacto con los parientes de Lyle. "Le mando un abrazo y todo mi amor a las familias de los dos lados", expresó. "He estado cerca de la familia [de Pablo Lyle]". Mane de la Parra y Pablo Lyle Mane de la Parra y Pablo Lyle | Credit: Mezcalent.com; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, se ha anunciado que habrá una nueva audiencia donde posiblemente se determine cuánto tiempo deberá pasar en prisión Pablo Lyle. Mientras tanto, sus abogados están llevando a cabo el uso de recursos legales con miras a una apelación o anulación del juicio, según han mencionado diversos medios de comunicación. Todo el amor del mundo, como para toda gente que amo. Porque el amor solamente se transforma. Obviamente lo sabe y lo hemos platicado, el amor se sigue multiplicando y que bonito que si ha tenido mucho amor en su vida.

