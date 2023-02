Mane de la Parra asegura que Pablo Lyle merece una segunda oportunidad Tras tener que pasar tiempo en prisión, Pablo Lyle merece retomar la vida que dejó en pausa, considera su amigo Mane de la Parra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Pablo Lyle recibió una condena de cinco años de prisión y ocho de libertad condicional tras ser encontrado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Ante ello, Mane de la Parra considera que su amigo merece recuperar su vida cuando esto termine. "Espero que [Pablo Lyle] salga lo más pronto posible, que le sea lo más leve posible para que pueda estar cerca de su familia y para que tenga otra oportunidad; como todos debemos de tener siempre otra oportunidad", mencionó de La Parra a los medios de comunicación. "Claro, por supuesto [que lo voy a visitar en prisión]. Mi amistad y mi cariño siempre han estado para él y su familia". El actor hizo una reflexión de lo ocurrido. "Para mí ha sido complicado porque, como lo he dicho, es una persona que quiero, es mi amigo. Y ha sido un caso muy complicado para todos los involucrados. A mí me pego mucho verlo hablar, pedir perdón; sinceramente, pidiendo una disculpa. Y creo que a todos, hasta las mismas familias de los dos involucrados, fue una cosa muy fuerte", expresó. "Aquí se perdió por todos lados, se perdió una vida. Se está perdiendo un padre que no está cerca de su hijo. Una persona arrepentida que sin duda ha aprendido la lección", continuó. "Creo que de esta experiencia hay que tomar la enseñanza de que la violencia nunca debe ser el camino, a pesar de lo fuerte que haya sido; a pesar qué hay violencia verbal del otro lado. Las cosas, a veces, se salen completamente de control y pasan este tipo de tragedias. Que realmente lo que aquí sucedió fue una tragedia". Mane de la Parra y Pablo Lyle Mane de la Parra y Pablo Lyle | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mane de la Parra reitera su cariño había Pablo Lyle y no pretende. "Conozco el corazón de Pablo, creo que es un ser humano increíble y como ser humano se equivoca como todos nos equivocamos. Aquí el problema fue que su error fue muy grave, una consecuencia muy grave que él nunca deseó; nunca lo hubiera hecho si hubiera sabido la consecuencia de lo que iba a pasar, estoy cien por ciento seguro", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mane de la Parra asegura que Pablo Lyle merece una segunda oportunidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.