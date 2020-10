La actriz de Broadway Mandy Gonzalez alza su voz en la lucha contra el cáncer de mama Tras haber sido diagnosticada con ese mal a principios de año, la actriz de musicales como Hamilton e In the Heights envía un importante mensaje a las latinas. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz de Broadway Mandy González, quien interpreta a Angélica Schuyler en el musical Hamilton, habló abiertamente sobre el diagnóstico de cáncer de mama que recibió a principios de año y alzó su voz para crear conciencia en las mujeres latinas sobre esta enfermedad. En una entrevista con la revista People, la artista de 42 años que hace dos meses está en remisión —y es embajadora de la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama— recordó lo difícil que fue para ella y para sus familiares luchar contra ese mal en tiempos de pandemia. "Pienso en todo lo que pasé el año pasado; es como si fuera una persona diferente", dijo. "Y no puedes dejar de serlo: tienes tu vida antes de tu diagnóstico y luego tienes tu vida después. Y creo que hay un lugar donde puedes simplemente decir: 'Está bien'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN González, hija de un padre mexicano y una madre judía, explicó que su campaña en las redes —llamada Fearless Squad— es parte de su estrategia para llevar un mensaje positivo sobre la lucha contra el cáncer con conciertos en vivo dedicados a organizaciones vinculadas a la causa. Recordó también lo mucho que significó para ella que otros le mostraran su amor durante su propia batalla. González también consideró que su campaña es un llamado al empoderamiento y la inclusión para la comunidad latina y para las jóvenes, especialmente aquellas con historial familiar de cáncer, para que se orienten en el tema. "[La comunidad] Latinx está muy poco representada en lo que respecta a la investigación. Y parte de eso se debe a que las mujeres, creo, se están colocando en segundo lugar en lo que respecta al cuidado personal. Sé que eso es una gran parte de mi comunidad: trabajas y cuidas de tu familia. Pero porque te cuidas no significa que seas egoísta. Solo significa que también estás cuidando de tu familia porque eres muy importante para tu familia”, expresó la cantante que también encarnó a Nina Rosario en el musical In the Heights del dramaturgo y actor Lin-Manuel Miranda.

La actriz de Broadway Mandy Gonzalez alza su voz en la lucha contra el cáncer de mama

