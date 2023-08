Hermana de Yailin le pide disculpas: "Quiero ser una nueva persona" Kim Michell Díaz, hermana mayor de Yailin, hace fuertes revelaciones personales y quiere dejar atrás los conflictos con la influencer y su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Kim Michell Díaz, hermana mayor de Yailin, arremetió contra la influencer y su madre, Wanda Díaz, para salir en defensa de Anuel AA. y las acusaciones que hizo su familiar en contra del cantante. La también conocida como Mami Kim, ahora cambia de posición y pide disculpas a sus familiares. "Este video es con el motivo de disculparme con mis fanáticos, con mi familia, principalmente, con mi hermana [Yailin], con mi madre. Hubieron muchas cosas que dije, las cuales, quizá sean verdad o quizá sean mentira, pero no debí haberlas dicho, soy consciente de eso, siempre lo he sido. Pero ¿qué pasa? Los ataques de la gente que han llevado a un nivel de frustración; son muchísimas cosas con las que tengo que lidiar por los ataques de la gente", expresó Díaz en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. La chica dejó claro que lo más importante es la unión. "Al final del día, nosotros somos familia. Quiera yo imitarla o no, somos sangre. Ella es mi modelo a seguir y yo soy su modelo a seguir porque soy mayor que ella. Al final del día, creció viéndome a mí y yo crecí tratando de ayudarla. Me he mantenido prácticamente abajo porque siempre me he enfocado en que mi hermana sea la que brille", confesó. La joven de 23 años confesó que está atravesando por importantes conflicto con la presión arterial que se agudiza cuando tiene problemas emocionales; incluso, confesó que ha tenido que lidiar con depresión y otros de conflictos que quiere dejar atrás. "En este momento, finalmente, quiero pedirle disculpas a mi familia porque la situación me ha llevado a tener muchos problemas de salud", reveló. "Quiero pedirles disculpas públicamente porque quiero dejar esa etapa atrás. Quiero ser una nueva persona, que todos mis proyectos crezcan de una manera que todo el mundo diga ¡wow!". Famosas latinas con bolso Birkin de Hermes Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Michell quiere "sentirse en paz" y no quiere que su hija cuando crezca vea todos los problemas porque "siento que ella no merece eso". "Quiero ser otro tipo de persona", aseguró. Mami Kim, hermana Yailin Credit: Instagram/ Mami Kim "Espero que con este video,este tema mío de Yailin y me familia, por favor, quede en el olvido. Porque me está afectando bastante tanto emocional como mentalmente", agregó. "Quiero que el tema mío y de Yailin se quede aquí porque cuando mi hija crezca lo va a ver y siento que ella no merezca eso". Kim Michell Díaz desactivó los mensajes de los seguidores. El tiempo dirá si la reconciliación llega con Yailin y la madre de ambas. "Mi familia es mi prioridad desde chiquita. Ahora Dio obró en mí y pido perdón por lo reiterado numerosas veces. Queda en mi corazón mis palabras a quienes valoro y respeto. Doy por cerrado este doloroso capítulo en mi vida; con mi testimonio real, que espero genere reencuentros familiares", mencionó para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Gracias Jehová por tanto en mi corta vida. Mi adorada hija, tu familia siempre estará unida. Hermana y madre, y mi hermosa sobrina Cattleya, quien desde antes de nacer es la luz de mis ojos, por ustedes, a quienes más amo, pido perdón".

