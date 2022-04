Las mamás de Karol G y Becky G bailando juntas muy sexy en Coachella Las mamás de Karol G y Becky G se mostraron bailando de la manera más sexy mientras sus hijas cantaban juntas en el festival de Coachella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G y Becky G Karol G y Becky G | Credit: Amy Sussman/Getty Images for Coachella ¡Hay un dicho que dice que de tal palo tal astilla! Eso parece cumplirse al dedillo con las mamás de Karol G y Becky G, quienes se mostraron bailando de la manera más sexy mientras sus hijas cantaban juntas en el Festival de Música y Artes de Coachella, en California. Los internautas han viralizado un video del momento en que Alejandra Gómez, la mamá de Becky, y Martha Navarro, la de Karol, bailaban al ritmo de "MAMIII" mientras sus hijas cantaban en el escenario. ¡Y se sabían la letra de memoria! Con un espíritu muy juvenil y al compás del reguetón, las madres dieron a ver que son las fans número uno de sus hijas, quienes cada día acumulan más éxitos musicales. A Karol G, por su parte, le encantó este momento y compartió el video en sus historias. "La mamiii de Becky G y mi mamiii viéndonos cantar", escribió la joven colombiana. Martha, mamá de Karol G y Alejandra Esquivias, mamá de Becky G Credit: Instagram (2) Muchos son los comentarios que los seguidores de ambas cantantes les han dejado a sus mamás. "Bellas y superorgullosas de su hijas!!!"; "están hechas, felices y orgullosas así es actitud latina👏👏👏"; "le robaron el show a las hijas ❤️❤️❤️❤️❤️😂😂😂😂😂"; "nada como ver a los padres orgullosos de sus hijos ❤️❤️❤️❤️"; "ese talento no se podría explicar de dónde salió con estas mamis lo dicen todo 😍😍🔥", les dijeron. Las jóvenes cantantes latinas brillaron en el escenario del Coachella. Fue Karol G quien invitó a Becky G a cantar con ella. "Brillaste como nunca", le dijo tras su actuación juntas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN maluma felicita karol g coachella Credit: Maluma IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos son los halagos que la colombiana de 31 años se ha llevado luego de que pusiera a todos a bailar en el festival y elevara el nombre de la música latina. "A mí no se me hace difícil decirle a las personas lo grandes que son y lo mucho que han impactado. Empoderaste a las mujeres, la comunidad LGBT te adora y el mundo te respeta. Gracias por que estás haciendo tu propio legado que JAMÁS SE BORRARÁ EN LA HISTORIA", le dijo Maluma a su compatriota.

