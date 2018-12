Ser madre para algunas mujeres es una bendición eterna y estas celebridades lo demuestran luciendo sus barriguitas en las redes sociales. Mamás como Eva Longoria, que —después de dos divorcios y haber encontrado el amor una vez más— dio la bienvenida en junio a su hijo Santiago Enrique Bastón; y Jacqueline Bracamontes, quien ha estado casada con su esposo Martín Fuentes por siete años y después de tener tres hijas juntos está embarazada de gemelas prueban que el hecho de que estén esperando un bebé no significa que no puedan hacer alarde de sus sexys cuerpos de mamá. Echa un vistazo a otras de las madres que no tienen miedo de mostrar sus barriguitas en bikini.