La mamá de Thalía no permitía que su hija y Luis de Llano se quedaron solos La mamá de Thalía siempre estuvo pendiente de los movimientos de su hija y de los otros integrantes del grupo Timbiriche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalia, Yolanda Miranda, Luis de LLano Thalia, Yolanda Miranda, Luis de LLano | Credit: Dimitrios Kambouris/WireImage; Mezcalent.com Ahora que todos hablan de Luis de Llano luego de que Sasha Sökol rompiera el silencio y contara del supuesto abuso que sufrió por parte del productor cuando tenía 14 años, han salido otros testimonios y acusaciones a relucir, entre ellas las sospechas y precauciones que siempre tuvo hacia el mexicano la mamá de Thalía. Según el diseñador Jorge García Cárdenas, muy amigo de Thalía y su familia, la mamá de la famosa siempre estuvo pendiente de los movimientos de su hija y de los otros integrantes del grupo Timbiriche, que en ese entonces no rebasaban los 15 años. "Yo jamás vi algo raro, pero sí sabía todo lo que se movía en el grupo. Para que vean lo que Yolanda [Miranda Mange] hacía, o sea era la mamá de los pollitos y sobreprotectora con ellos", dijo en el programa de televisión mexicana Venga la alegría. Thalía Thalía | Credit: Mexcalent "Me tocó estar con Thalía desde antes de Timbiriche, en Vaselina. Pero su mamá, doña Yolanda Miranda, la gente no la quería porque era de: 'Mi hijita de la mano y la traía para acá, vamos al hotel, vámonos para acá', y ella fue una madre que no se le despegó a Thalía, ni para ir al baño", añadió. Era evidente que doña Yolanda siempre quiso cuidar a su hija. "Yo vi que siempre la trató bien, pero cualquier cosa que trataban [con De Llano] estaba Thalía y doña Miranda, decía: '¿De qué se trata?', y Thalía era: 'Todo lo que quieres hablar, lo hablas con mi mamá'. Si alguna vez se quiso pasar, ahí estaba Doña Yolanda; ojo, pestaña y ceja", contó. Sasha Sökol Credit: Sasha Sökol Instagram Luego de que De Llano tratara de minimizar la relación que tuvo con Sasha Sökol diciendo que habían sido solo "seis meses", la exintegrante de Timbiriche respondió: "Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", agregó. "Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este tema ha despertado una gran polémica, y no pocos son los que han defendido al productor mexicano. "Yo conozco a Luis desde hace muchos años. Para mí fue un hombre intachable con mi hermana y conmigo. Un hombre que me abrió las puertas de su casa y me dio la enorme oportunidad de descubrirme como actriz. Fue un hombre que jamás se atrevió [a faltarme al respeto] ni aunque estuviera borracho", aseguró Mayra Rojas. Otros, sin dudas, creen en el testimonio de Sasha, como es el caso de Gloria Calzada, Elisa Beristain, Stephanie Salas o Martha Carrillo.

