La mamá de Shakira quiere que su hija vuelva con Gerard Piqué Nidia Ripoll, la mamá de Shakira, respondió con un "lógico" a la pregunta de si deseaba que su hija retome su relación con Gerard Piqué, el padre de sus nietos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y sus padres Shakira y sus padres | Credit: Lalo Yasky/WireImage Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Shakira y su familia. Primero se dio a conocer que la colombiana había terminado con Gerard Piqué y luego que su padre había sufrido una grave caída, por la que tuvo que ser hospitalizado. En medio de este caos, Nidia Ripoll, la madre de Shakira no ve la hora en que las aguas recuperen su nivel. Cuando un periodistas de la agencia Europa Press le preguntó en Barcelona si quería una reconciliación entre su hija y el futbolista, Ripolla respondió con un escueto y contundente "lógico". Ripoll también aseguró que a pesar de las circunstancias, "Shakira está bien gracias a Dios" y que sus hijos, Sasha y Milan, son un alivio en medio de la tormenta. "Un consuelo, imagínate si no", confesó. Gerard Piqué y Shakira Gerard Piqué y Shakira | Credit: Mezcalent Cuando le preguntaron si Shakira abandonaría Barcelona para asentarse en Miami con sus hijos tras la ruptura con el futbolista, respondió: "No tengo ni idea, no he hablado sobre eso". Ripoll, además de lidiar con el duro momento que atraviesa su hija, también tiene que estar pendiente de su epsoso William Mebarak, quien continúa hospitalizado. "Ahí está, mejorando día a día gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar", dijo a la agencia y afirmó que no tenía idea de cuándo le darían el alta médica. "Todavía no lo sé... pronto yo creo. Este mes Dios quiera que sí". Shakira Shakira con su padre | Credit: Twitter/Shakira Shakira y Piqué anunciaron su separación a inicios de junio, una ruptura que algunos medios atribuyen a una infidelidad del deportistas con una azafata de 22 años, con quien habría estado saliendo desde hace algún tiempo. El entorno del periodista apunta, en cambio, a otras razones como causas de la ruptura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparentemente, Piqué habría puesto fin a su relación con la joven. "Gerard Piqué ha roto con la camarera con la que se le ha relacionado desde hace dos meses. Me dicen que Gerard asegura a una persona de su entorno muy cercano que es un hombre soltero, que tiene muchas amigas. Pero lo que sí les puedo asegurar es que quiere tener una buenísima relación con la madre de sus hijos", dijeron en el programa español Socialité.

