A la mamá de Selena Gómez le dijeron que le quedaban "días de vida" por doble infección de neumonía La mamá de Selena Gómez, Mandy Teefey, reveló a través de Instagram que sobrevivió a una doble neumonía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Selena Gómez y su mamá Mandy Teefey Selena Gómez y su mamá Mandy Teefey | Credit: (Photo by Leon Bennett/WireImage) La madre de Selena Gómez, Mandy Teefey, sobrevivió a un caso casi fatal de neumonía doble gracias a los médicos "milagrosos". "Me dijeron que me quedaban días de vida", reveló Teefey, de 45 años, a través de Instagram durante el fin de semana, compartiendo fotos de ella en el hospital mientras luchaba por su vida. "Tuve doctores milagrosos y el amor de mi familia y amigos para seguir adelante", agregó. "Luché. Los doctores pelearon y yo fui una de las pocos que logró salir ". Teefey compartió los detalles de su problema de salud después de ser bombardeada con "ataques personales" con respecto a su apariencia física en una sesión de fotos para la revista Entrepreneur que se publicó el 18 de noviembre. "Gané 60 libras más [mucha] inflamación por la infección", reveló, y agregó: "No tenía nada que hacer para estar en una sesión de fotos". Mama de Selena Gomez Mama de Selena Gomez | Credit: INSTAGRAM @mandyteefey Teefey también explicó que solo había estado fuera del hospital por poco más de dos semanas en el momento de la sesión de fotografía, en la que vestía una falda de cuero y una blusa negra de cuello alto. A pesar de haber sobrevivido a una enfermedad que amenazaba su vida, Teefey parecía vibrante y feliz en un video detrás de escena de la sesión de fotos que compartió en Instagram. Teefey les hizo saber a sus seguidores que, a pesar de los continuos comentarios sobre su aumento de peso, está agradecida de estar viva. "Estoy sana y trabajaré en mí misma a mi ritmo", dijo. "Es un milagro que esté aquí y podría descuidarme si eso significa que tengo 16 años en lugar de 8". La aparición de Teefey y Gómez en la portada de Entrepreneur fue para promover su próximo "Wondermind", un "ecosistema de aptitud mental" creado por el dúo madre-hija y la fundadora de The Newsette, Daniella Pierson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gómez, de 29 años, aún no ha comentado públicamente sobre la enfermedad casi fatal de su madre.

