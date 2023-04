Duro golpe para Sabine Moussier: su mamá tiene cáncer en la espalda y cabeza Sabine Moussier dio a conocer que su madre nuevamente tiene cáncer y da detalles al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante algún tiempo, Sabine Moussier padeció diversas enfermedades que la tuvieron incluso fuera de circulación. Si bien ahora la actriz está completamente recuperada de todo lo que afectó su salud, debe regresar a los hospitales debido a que a su madre le detectaron cáncer en la cabeza y espalda; de hecho, reveló cómo está la condición de salud de la señora. "Ha tenido otras intervenciones [en ambas zonas], pero no ha pasado por quimios. Espero que todo salga limpio", mencionó Moussier al programa estadounidense de televisión Despierta América. "La operan el día 4 [de abril]. Yo sé que va a salir bien, que estará muy bien, Dios es muy grande". De acuerdo con la actriz, su madre tiene unos nódulos que "pueden sacarse", ser extirpados y evitar que la enfermedad llegue a otras zonas del cuerpo porque "ahí muere" la afección, según explicó. "Parece ser que no va a haber mayor complicación, y que son de los que se encapsulan y pueden salir fácilmente", expresó . Sabine Moussier Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dio a conocer la famosa, se enteraron de la enfermedad por el marido de la señora. "Estaba con su esposo y él le dijo: 'Diana tienes esto acá'. No es la primera vez, mi mami ya había padecido esto antes", relató. "Mi mamá es todo lo que tengo, bueno, obviamente [también a] mis hijos y mi familia, pero verla a ella sufrir cualquier cosa es muy muy difícil". "Me dijo: 'Ya pasé esto, estoy bien, no me va a doler nada'. Ella es mi ejemplo de positivismo, de [cómo] salir adelante, de lucha, de fuerza", agregó. "Estuvo muy delicada el año pasado, salió de cosas fuertísimas, y sé que eso va a ser 'pan comido'".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duro golpe para Sabine Moussier: su mamá tiene cáncer en la espalda y cabeza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.