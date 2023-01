¡La mamá de Maite Perroni reacciona ante el embarazo de su hija! Maite Beorlegui, la madre de Maite Perroni, manifestó su entusiasmo ante la llegada de su nieto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No solo Maite Perroni y Andrés Tovar están sumamente felices con la llegada de su primer bebé, la familia de la ex RBD espera con ansias el día en que por fin puedan conocer al primogénito de la pareja. De hecho, Maite Beorlegui, manifestó su entusiasmo a través de las redes sociales. "Y yo la más FELIZ!! De esperarte, consentirte y mimarte mucho, muchísimooooooooooo", escribió Beorlegui, que compartió fotos del momento en que picaron el roscón del Día de Reyes que anunció la noticia de "ya somos 3". Perroni no se quedó atrás y le dejó saber a su madre cuánto la amaba en esta publicación: "Te amo madre mía !!!", le escribió. Muchos fueron los seguidores que dejaron sus mejores deseos a la futura abuela y por supuesto, a la mamá primeriza. "Felicidades a toda la familia", escribió una usuaria. Andrés Tovar y Maite Perroni Andrés Tovar y Maite Perroni | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahí o Angelique Boyer, y otras estrellas también se unieron en redes para felicitar a los recién casados.

